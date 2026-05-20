El Consell designa al secretario de Industria y la vicepresidenta Camarero para tutelar la Cámara de Alicante y evitar las incompatibilidades de Marián Cano

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha designado al secretario autonómico Felipe Carrasco y a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, como responsables de todos los trámites y asuntos que la administración autonómica deba realizar con la Cámara de Comercio de Alicante, en sustitución de la consellera Marián Cano. Una decisión que se toma después de que la propia titular de Industria haya solicitado su "abstención" para evitar posibles incompatibilidades.

En este sentido, cabe recordar que Cano formó parte del comité ejecutivo de la entidad presidida por Carlos Baño hasta mayo de 2025, cuando fue sustituida por el empresario Vicente Pastor, que ya la había relevado anteriormente como presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) al ser nombrada para su cargo actual.

De acuerdo con la resolución firmada por el presidente de la Generalitat, fue el pasado 4 de mayo cuando la consellera presentó un escrito al considerar que se encontraba en varios de los supuestos que establece el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que obliga a los cargos públicos a abstenerse en determinados procedimientos cuando puede haber algún tipo de incompatibilidad.

Vínculos

En este caso en concreto, Marián Cano alegó el apartado a) de ese artículo, que señala como motivo de esta abstención "tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado"; y el apartado e) que también contempla como motivo de incompatibilidad el "tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".

La consellera Marián Cano en las Cortes, en imagen de archivo. / JOSE CUÉLLAR / LES CORTS

Además, la consellera también solicita esta misma opción para todo aquello que tenga que ver con el Ayuntamiento de La Nucia, donde fue concejala y donde el actual alcalde es su hermano, Bernabé Cano.

La solicitud de la titular de Industria se presentó apenas unos días después de que la propia Marián Cano ignorara en las Cortes las irregularidades cometidas por Carlos Baño al frente de la institución -que durante los últimos dos años ha presidido la Cámara de Alicante en representación de una empresa que no existía- y basaba su reticencia a actuar en el hecho de que el pleno de esta institución es "soberano", a pesar de que la ley establece que la Generalitat debe tutelar estas entidades. Tampoco puso objeción a que, para tomar la decisión de mantener a Baño en el cargo, el pleno de la Cámara se basara en el artículo de una ley andaluza que no tiene vigor en la autonomía.

Suplentes

Tal y como establece la legislación, una vez aceptada la abstención, el presidente de la Generalitat pasa a designar a su suplente o, en este caso, suplentes. Una función para la que Juanfran Pérez Llorca ha elegido al titular de la Secretaria Autonómica de Industria, Comercio y Consumo, es decir, a Felipe Carrasco; y para aquellos trámites o procedimientos en los que deba intervenir alguien con rango de conseller -por ejemplo, cuando se debata un asunto en el pleno del Consell o haya que ejercer potestad reglamentaria mediante órdenes de la conselleria- a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Eso sí, esto supone que en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, deberá constar esta circunstancia y se especificará la persona titular del órgano o persona que debería dictarla y la que efectivamente lo hace.

No se trata de un paso en absoluto menor, dadas fuertes relaciones que existen entre el Ejecutivo autonómico y las Cámaras de Comercio. Así, la Generalitat es la administración tutelante, es decir, la garante de que estas entidades cumplan la ley. Además, también supone una importante fuente de ingresos para ellas, a través de las subvenciones, convenios y programas de los que se benefician.

Carlos Baño accede, el pasado miércoles, a la Diputación para declarar en la comisión que le investiga / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Contexto

En los últimos años, la Cámara de Comercio de Alicante se ha visto envuelta en múltiples escándalos por la actuación de su presidente, Carlos Baño. La entidad tiene paralizadas desde hace más de un año las obras de la que iba a ser su nueva sede, ubicada en el centro de negocios Panoramis, que se ejecutaron sin la preceptiva licencia y donde se construyó una planta más de la edificabilidad máxima autorizada en la normativa. Unas obras para las que el anterior presidente de la Generalitat y gerente en excedencia de la propia Cámara, Carlos Mazón, concedió una subvención de 1,5 millones de euros, que no se ha llegado a materializar.

Por si fuera poco, hace unos meses Baño fue detenido por la gestión de los bonos comercio de la Diputación Provincial a través de Facpyme, la patronal del pequeño comercio alicantino que también preside. Un asunto por el que el presidente de la Cámara quedó en libertad con cargos, investigado (antes imputado) por los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad.