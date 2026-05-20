Freno a las falsificaciones en el calzado: el sector crea un observatorio de propiedad intelectual

La industria del calzado ha activado un proyecto para combatir las infracciones y copias con la puesta en marcha del Observatorio de Propiedad Intelectual del Calzado (OPIC). La iniciativa, que se apoya en el trabajo desarrollado en esta materia por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, y el Colegio de Abogados de Elche, permitirá ganar a las empresas una vía judicial más ágil y especializada para proteger sus diseños. Y todo con el objetivo de combatir una lacra que, según un estudio realizado por la propia EUIPO, causa conjuntamente en el sector de la confección y el calzado unas pérdidas anuales de 1.000 millones de euros.

Impulsado bajo el paraguas de la Fundación FICIA, con la participación de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Elche (ICAE), el objetivo del observatorio es proteger el valor diferencial del calzado español, basado en el diseño, la calidad y la innovación, y favorecer una respuesta más coordinada frente a las copias y falsificaciones.

El sector está impulsando acciones para acabar con las falsificaciones. / INFORMACION

La iniciativa nace en un contexto en el que la agilidad y la especialización son esenciales para proteger la competitividad de las empresas. En este sentido, el sector valora muy positivamente actuaciones judiciales como un reciente auto del Tribunal de Marca y Diseño de la Unión Europea de Alicante, que ha supuesto una auténtica revolución procesal y que ha permitido incautar de forma inmediata más de 2.000 pares de calzado presuntamente infractores tras una denuncia de Pikolinos, reforzando con ello la capacidad de respuesta ágil frente a posibles copias.

Alicante dispone de un ecosistema de referencia en materia de propiedad intelectual e industrial por la presencia de la EUIPO, el Tribunal de Marca y Diseño de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de Alicante y el Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante. Desde este ecosistema especializado, el observatorio trabajará para reforzar la colaboración con estos y otros agentes competentes, así como impulsar informes, estudios y buenas prácticas que ayuden a las empresas, especialmente pymes, a proteger sus marcas, diseños y otros activos intangibles.

Polígono de Carrús, en Elche, donde la semana pasada se incautaban 2.000 zapatos. / AXEL ALVAREZ

Como parte de esta labor, ya se ha elaborado una infografía con un protocolo de protección de diseños para facilitar a las empresas una respuesta más rápida y preventiva ante posibles infracciones. Asimismo, se ha celebrado una jornada de trabajo con magistrados del Tribunal de Marca y Diseño de la Unión Europea de Alicante, en la que el sector pudo explicar los procesos de diseño y fabricación del calzado y conocer las herramientas que la Administración de Justicia pone a disposición de las empresas para reforzar la protección de sus derechos.

En un mercado global marcado por la denominada "ultra fast-fashion" y la proliferación de falsificaciones, proteger el diseño es una cuestión estratégica para preservar el valor añadido, la reputación, el empleo y la capacidad innovadora del sector. Con el impulso del observatorio, destacan fuentes del sector, el calzado español avanza hacia una respuesta más coordinada, especializada y eficaz frente a las infracciones de propiedad intelectual.

Impacto

Y es que el impacto de las falsificaciones no es ni mucho menos menor. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la EUIPO, según el cual las copias ilegales en la industria de la confección y el calzado causan pérdidas anuales cercanas a los 1.000 millones de euros, provocando, asimismo, que se emplee a 11.200 trabajadores menos. A nivel europeo, las pérdidas económicas ascienden a 12.000 millones y las laborales a 160.000 empleos.