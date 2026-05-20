Horizonte Tech o el escaparate de la innovación tecnológica empresarial en Alicante

El Centro Panoramis de Alicante ha acogido Horizonte Tech Alicante 2026 y se ha convertido en el centro neurálgico de la innovación empresarial en la provincia de Alicante. La jornada ha reunido a startups, scaleups, spin-offs y representantes del ecosistema innovador para poner el broche de oro al programa Tech FabLab Comunitat Valenciana, iniciativa impulsada por la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana (dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio) y desarrollada en la provincia de Alicante por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche).

El evento ha permitido impulsar la transformación tecnológica y generar nuevas oportunidades de colaboración empresarial a través de ponencias, mesas redondas, demostraciones en vivo y espacios de networking.

Una de las mesas redondas celebradas en el evento. / INFORMACION

La apertura institucional ha corrido a cargo de Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, José Javier García, presidente del CEEI Elche, y Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante. Los tres han puesto en valor el papel de la innovación como motor de competitividad empresarial.

Cortés ha destacado la labor desarrollada junto al CEEI Elche a través de formación, mentorías especializadas y acompañamiento estratégico para acercar la tecnología al tejido empresarial: “Estamos muy satisfechos con el impacto de estas iniciativas, que han ayudado a acercar a las empresas las tecnologías habilitadoras, como la Inteligencia Artificial, el big data o el blockchain. Lo importante es que se ha hecho de forma adaptada a las necesidades reales de las empresas, para favorecer su aplicación estratégica”.

José Javier García ha resaltado la importancia del respaldo institucional para fortalecer la competitividad empresarial de la provincia. “Queremos agradecer especialmente a la Generalitat y a la DGI su apuesta por las empresas y por programas como Tech FabLab CV, porque iniciativas así permiten acercar la innovación y la tecnología al tejido empresarial para crecer y ser más competitivo”, ha explicado el presidente del CEEI Elche.

Juan José Cortés, director general de Innovación. / INFORMACION

Vicente Seguí ha agradecido al CEEI Elche y a la Dirección General de Innovación por elegir Alicante como lugar de celebración del evento y ha indicado que hay que impulsar una innovación que esté conectada con las empresas y la sociedad, “como ha hecho el programa Tech FabLab CV”.

Demostraciones

Horizonte Tech ha contado con empresas de la provincia de Alicante. La jornada, que ha sido moderada por la periodista Gemma Mateos, ha arrancado con una demostración tecnológica por parte de Cloud Levante. Victoria Morquio, desarrollo de negocio en la compañía, ha mostrado Minte, una solución de IA para empresas que se adapta a las necesidades reales.

Tras esta sesión, Brandlex, Nest Biocontrol, Rice & Bones Bar y Visitrain, cuatro startups participantes en el programa Startech Innovation, han realizado pitches para presentar sus soluciones innovadoras.

Después de la pausa para el café y el networking, el programa ha continuado con un coloquio centrado en la transformación tecnológica empresarial. En esta sesión hemos contado con Manuel Vellerino, general manager de Vellerino Sistemas de Impresión, y Domingo López, director general de Tera Batteries. Los directivos han compartido su experiencia en la incorporación de innovación y tecnología dentro de sus compañías.

Otro de los debates en la jornada. / INFORMACION

A continuación, un par de empresas y dos mentores del programa ScaleUp Growth han tenido voz en este evento. Vendomia, MOVA, Oftex y Wings han conversado acerca de su participación en el programa, el impacto que ha tenido a nivel interno y de los retos que tienen por delante para seguir creciendo.

Tras esa sesión, Abel Belhaki, CEO de Constelación Lambda, ha mostrado al público cómo funciona su solución tecnológica, que sirve para monitorizar el fujo de personas en eventos con una afluencia masiva. Esta vigilancia sirve para detectar problemas que surjan, pero también para aumentar los beneficios de un acto entendiendo cómo se comportan los asistentes.

El evento ha concluido con un espacio dedicado a las empresas participantes en el programa Spin-Offs Empresariales (Future Labs). Lúzete, ITAE, Cloud Levante, Dreamvision Designers y Prolymer han expuesto cómo les ha ayudado el programa a generar nuevas líneas de negocio y han señalado los retos que se han marcado como organización gracias a su participación.

La cita ha servido también para hacer balance de Tech FabLab CV, un programa orientado a fomentar el desarrollo empresarial en el ámbito de la innovación tecnológica mediante cinco líneas de actuación: EmprendeTech FP, TeachLeaders, Startech Innovation, ScaleUp Growth y Spin-Offs Empresariales (Future Labs).

Noticias relacionadas

Con una elevada participación y un marcado enfoque práctico y colaborativo, Horizonte Tech Alicante 2026 consolida su papel como punto de encuentro para conectar tecnología, empresa y emprendimiento en la provincia de Alicante.