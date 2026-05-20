IFA Fira Alacant mejora sus cifras, pero no consigue salir de números rojos

IFA Fira Alacant mejoró notablemente sus cuentas el año pasado, pero sigue sin alcanzar el umbral de la rentabilidad. La empresa pública dirigida por Alejandro Morant cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 54.000 euros, una cantidad que supone un 80 % menos del déficit registrado en 2024, cuando los números rojos ascendieron a 298.000 euros, pero que sigue lejos del equilibrio o superávit que debe buscar cualquier mercantil.

De esta forma, la feria no ha logrado todavía cerrar en positivo ningún ejercicio desde que en 2022 se tomara la decisión de reconvertir la fundación que la gestionaba en una empresa pública, precisamente, para buscar su viabilidad tras el rescate que tuvo que realizar la Generalitat para evitar su quiebra.

Una operación por la que el Ejecutivo valenciano asumió la mayor parte de la deuda de 75 millones de euros que arrastraba el recinto -fruto de sus planes fallidos de ampliación-, para que la nueva sociedad pública naciera libre de cargas.

Aún así el objetivo de que la feria se financiara con su propia actividad todavía no se han conseguido. En su primer año como empresa pública, en 2023, IFA Fira Alacant perdió 83.134 euros, según puede consultarse en la cuenta general de la Generalitat; una cantidad que ascendió hasta los 298.000 euros en 2023 -el año en que Morant tomó el relevo de la anterior directora, Beatriz Serrano, en el mes de septiembre-; y que ahora se ha reducido hasta los 54.000 que ha comunicado este miércoles la mercantil, en una nota en la que no ha facilitado el dato de facturación -solo se señala que ha aumentado un 10 %, con lo que rondaría los 2,5 millones de euros- ni el de inversión, a pesar destacar su importancia.

Aspecto que presentaba Fira Alacant en la reciente muestra de Firauto. / INFORMACIÓN

Desde la propia institución, atribuyen esta mejora del resultado a un mayor control en el gasto que ha supuesto una mayor eficiencia en la gestión económica, además de la apuesta del actual equipo por invertir en unas infraestructuras que "a todas luces estaban obsoletas tras años de abandono y falta de mantenimiento", según señala el comunicado.

Unas inversiones que, según explican, se está llevando a cabo para hacer más funcionales y eficientes los espacios del recinto ferial, lo que, a su juicio, supone un "refuerzo a la reputación institucional, generando confianza y una imagen más profesional que contribuye al resultado, a la vez, que supone un ahorro económico a futuro, evitando gastos muy recurrentes y constantes en reparaciones y mal funcionamiento de sus sistemas e infraestructuras".

"Hemos puesto en marcha un plan de mantenimiento preventivo que controla y supervisa cada una de las infraestructuras y sistemas, de modo que no solo genere un ahorro económico, sino que también de garantía y seguridad a nuestros expositores y visitantes", ha abundado el director general de IFA.

Más actividad

Desde IFA, señalan que la buena evolución se ha conseguido gracias a un mayor volumen de actividad ferial y no ferial, así como a la consolidación de una política de control del gasto centrada en la eliminación de costes superfluos y la optimización de recursos. Todo ello, además, en un contexto marcado por la subida generalizada de costes derivada de la actualización de precios de servicios, según recalcan.

Dentro de esta estrategia de crecimiento, destaca la incorporación de nuevos eventos al calendario ferial. Entre ellos, la feria Alicante Pasión Cofrade, una apuesta de la nueva dirección para poner en valor la Semana Santa alicantina, que ha contado en su primera edición con más de 6.000 visitantes.

Así ha sido la inauguración de Alicante Pasión Cofrade en IFA / INFORMACIÓN

Asimismo, en 2024 ya se impulsó una nueva feria dedicada al vehículo comercial e industrial, Expovans & trucks, un evento que ha contribuido significativamente al crecimiento de la institución y que se ha consolidado como la única feria de carácter nacional especializada en este sector.

Previsiones

De cara a 2026, las previsiones apuntan a una mejora adicional de los ingresos estructurales gracias a diversas medidas estratégicas como la recuperación de la gestión directa del parking y la licitación de la gestión de cafeterías y restaurante, que suponen un incremento de los ingresos en torno al 50%, además de los acuerdos con promotoras de eventos que ya empieza a tener sus primeros frutos con la firma de un acuerdo para el 2027, y otros acuerdos que se firmarán en las próximos días o semanas.

Estas actuaciones permitirán, según sus responsables, seguir avanzando en la estabilidad económica de la institución. Las medidas también han permitido posicionar a IFA Fira Alacant en una situación más favorable para la captación de nuevos eventos de relevancia. Fruto de esta estrategia, ya se han confirmado para 2027 tres citas de gran impacto internacional como son el Campeonato Mundial del Tatuaje, el congreso mundial de empresas de Golf y el campeonato europeo dentro de la exposición Canina, Expomascotas.