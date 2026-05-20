Plan de choque del Consell para impulsar el empleo en el calzado

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presentado las primeras medidas del plan de choque integral que la Generalitat ha puesto en marcha para proteger e impulsar el empleo en el sector del calzado y del cuero, una industria estratégica para la provincia de Alicante y para la Comunidad Valenciana.

Camarero ha expuesto las medidas durante la Mesa Técnica de Empleo de la Industria del Calzado y del Cuero, que se ha celebrado en Petrer, en el marco de una jornada de trabajo en la que también ha visitado el centro propio de formación de Labora en Elda y empresas del sector, tanto de producción de calzado, como Disgramarc, y de componentes, como Indaca.

Reunión de Camarero con representantes del sector. / INFORMACION

La vicepresidenta ha explicado que las primeras medidas del plan se articulan en torno a tres grandes líneas de actuación, y ha anunciado la próxima convocatoria específica de formación para personas trabajadoras del sector, la adaptación de los centros propios de formación de Labora a las necesidades reales de la industria y la solicitud de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para proteger el empleo y acompañar la transformación del sector.

Según ha explicado, las medidas iniciales “nacen del diálogo y del trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses con el propio sector para dar respuesta a sus necesidades reales, en el marco de la Mesa por el Empleo del Calzado y del Cuero”. Este órgano forma parte de la estrategia impulsada por la Generalitat para diseñar un plan de choque específico para el sector en el que se ha trabajado durante las reuniones técnicas celebradas previamente en Elche y Elda.

Durante estos encuentros se han identificado necesidades como la falta de perfiles especializados, la necesidad de relevo generacional, el déficit de formación en digitalización y la modernización de procesos productivos y de ese trabajo se derivan las nuevas iniciativas planteadas por la Generalitat.

Visita a una empresa de calzado de la zona. / INFORMACION

“Queremos acompañar al sector en este proceso de transformación apoyando el empleo y el talento”, ha señalado Camarero, quien ha subrayado que “las administraciones tenemos la responsabilidad de anticiparnos y actuar para proteger a las personas trabajadoras y reforzar la competitividad de nuestras empresas”.

La convocatoria específica de formación impulsada por Labora estará orientada a adaptar los perfiles profesionales a las nuevas necesidades industriales y a facilitar la modernización del sector mediante formación especializada en ámbitos como digitalización, e-commerce, sostenibilidad, inteligencia artificial, impresión 3D, logística, patronaje digital y manufactura avanzada.

Asimismo, la Generalitat va a trabajar en la adaptación de los centros propios de formación de Labora para responder de forma más eficaz a las demandas del sector. “Queremos que la formación esté conectada con la realidad de las empresas y que permita mejorar las oportunidades laborales de las personas trabajadoras”, ha destacado Camarero.

Transformación

La vicepresidenta ha avanzado también que la Generalitat está estudiando solicitar un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para reforzar las medidas de protección y acompañamiento a las personas trabajadoras afectadas por los procesos de transformación del sector.

Camarero ha recordado que la provincia de Alicante concentra el 92 % del empleo del sector del calzado de toda la Comunidad Valenciana, lo que convierte a esta industria en “un motor económico y social fundamental para nuestras comarcas”.

No obstante, ha recordado que el sector atraviesa “un momento de profunda transformación productiva”, marcado por la digitalización, los cambios tecnológicos y la necesidad de adaptación a nuevos procesos industriales.

Por ello, ha insistido en que “las administraciones tenemos la responsabilidad de anticiparnos, acompañar y actuar para proteger el empleo y ayudar al sector a afrontar esta transición con más oportunidades y más competitividad”.

“La Generalitat va a seguir estando al lado de las empresas y de los trabajadores, especialmente en sectores estratégicos y de gran tradición industrial como el calzado”, ha concluido Camarero.