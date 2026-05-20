Sweet Hoteles se consolida en la provincia con la apertura de tres nuevos establecimientos en Dénia

La cadena valenciana Sweet Hoteles ha puesto su punto de mira en el territorio alicantino, y dentro de esa apuesta va a consolidar su presencia en la provincia con la apertura de tres establecimientos en Dénia. Dos de ellos, de unas 50 plazas en su conjunto, estarán operativos en verano, mientras que el tercero, con 40 camas, se anuncia para final de año. Y todo en un contexto en el que la empresa está trabajando en su expansión nacional, y más en concreto en ciudades como Madrid, Málaga y Sevilla.

Luis Fernández y Sergio Navarro son dos emprendedores valencianos que, después de años de experiencia en el sector, decidieron en 2014 crear Sweet Hoteles como un nuevo concepto de franquicia hotelera para ofrecer a inversores y propietarios todas las ventajas de una franquicia, pero sin ninguno de los inconvenientes tradicionales.

Uno de los hoteles que abrirán este verano en Dénia bajo la marca Nommadas. / INFORMACION

Hoy, no solo franquician, sino que también cuentan con hoteles propios y en régimen de alquiler, convirtiéndose en una referencia dentro de la Comunidad Valenciana con más de 700 camas en el mercado y 10 hoteles entre Sweet Hoteles y su nueva marca Nommadas, destinada a hoteles 100% digitalizados.

La cadena hotelera continúa acelerando su expansión y anuncia nuevas incorporaciones estratégicas en la comarca de la Marina Alta, consolidándose como la cadena con mayor presencia hotelera entre Dénia y Jávea.

Las próximas aperturas estarán situadas en pleno centro urbano de Dénia, una de las zonas más dinámicas y demandadas de la Costa Blanca. Dos de los nuevos establecimientos operarán bajo la marca Nommadas, el concepto más innovador de Sweet Hoteles, enfocado a pequeños hoteles premium de menos de 25 habitaciones, completamente digitalizados y diseñados para un cliente urbano, conectado y exigente.

Otro de los hoteles gestionados por la compañía. / INFORMACION

El tercer proyecto será un Hotel Sweet de unas 40 habitaciones que, tras finalizar la temporada alta, cerrará temporalmente para acometer una importante inversión y transformarse en un hotel boutique de referencia en la Costa Blanca.

Facturación

Sweet Hoteles prevé incrementar su facturación en un 40 % para el próximo ejercicio y, con las próximas contrataciones, habrá creado más de 300 puestos de trabajo desde sus inicios, sumando tanto los empleos generados de forma directa desde su central y hoteles propios, como todos aquellos impulsados a través de sus franquiciados.

Entre los activos que ya forman parte del portfolio de la compañía en Dénia destacan el galardonado Hotel Los Ángeles, propiedad de la familia Sellés, quienes confían en el apoyo de la marca a través de su innovador contrato de asesoramiento y gestión de Interim Management, así como el Hotel Boutique RHYS Dénia, un establecimiento "Only Adults" ubicado a escasos metros de la playa.

Según explica Luis Fernández, CEO de Sweet Hoteles, “nuestro objetivo es alcanzar un porfolio de 20 hoteles en 2028. Buscamos pensiones y pequeños hoteles en ubicaciones premium en ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia, para reformarlos y digitalizar completamente toda la experiencia”.