El transporte de Alicante analiza los retos del sector en el congreso nacional

La Federación Provincial de Transporte de Alicante (Fetrama) ha desembarcado este miércoles en la 20 edición del Congreso Nacional del Transporte de Carreteras, que se celebra en Gijón (Asturias), donde se abordarán los principales retos y necesidades del sector. La delegación alicantina está encabezada por el presidente de Fetrama, Antonio Marco; los vocales de la junta, Juan José Hernández, Jesús Navarro, Ceferino Riquelme y Rafael Pascual, además del secretario general, Antonio Gabaldón, y la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Pascual, como empresaria del sector. La comitiva de la Federación irá acompañada de empresarios de la provincia.

La importante delegación es fruto del “momento que vive el sector, y la necesidad de visibilizar al empresariado de la provincia de Alicante dentro de este ecosistema empresarial en el conjunto del país, que es fundamental para la marcha de la economía”, indicó el presidente de la Federación. Marco recordó que “el sector del transporte supone el 5 % del PIB de la Comunidad Valenciana, pero determina el funcionamiento de toda la cadena productiva y asegura la garantía alimentaria de nuestra sociedad. Un hecho que no se tiene en cuenta en muchas ocasiones ni por la administración ni por la ciudadanía”.

Para analizar estas cuestiones, en este congreso se hace coincidir la asamblea general de la Confederación Española del Transporte por Mercancías (CETM), de la que es parte Fetrama. Este foro tratará cuestiones de relevancia para el sector, también de la provincia de Alicante, como la actual coyuntura económica, las actuales políticas de transportes, la especial situación y futuras perspectivas de la pyme, los retos laborales, la estrategia aseguradora y gestión integral del riesgo, así como ciberseguridad en las empresas de transporte.

Camiones transitando por una autovía. / JM LOPEZ

Marco ha señalado que “el sector del transporte debe trabajar unido y con una voz fuerte y unánime para no quedar escorado de todo debate social y económico. Y la sociedad, administraciones incluidas, debe ser consciente del peso que representamos y de la obligación de contar con nosotros como sector estratégico en la codecisión de algunas medidas y formulaciones legales”.

Medidas de apoyo

Los transportistas de la provincia consideran que hay cuestiones que deben resolver, más allá de las complejidades de la economía internacional y las diferentes situaciones geopolíticas que influyen en su actividad. A modo de ejemplo, Marco señaló la necesidad generar mecanismos de acceso a la profesión; adecuar las carreteras del país, que se encuentran en situaciones de deterioro general; aumentar el número de áreas de descanso, así como mejorar las ya existentes para los conductores profesionales, sin que las empresas de transportes sean las únicas que traten de paliar esta situación; mejorar las medidas de seguridad de los vehículos y su vigilancia. Además, en el caso de la Comunidad Valenciana señaló la urgencia de resolver los trámites y los plazos de revisión de la ITV.

“El sector trabaja con márgenes muy cortos. Esta realidad pone en peligro la viabilidad de muchas empresas, especialmente las pymes. Necesitamos más atención y medidas eficientes que proteja un sector dinámico, competitivo y diversificado”, ha comentado.

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Precisamente, para tratar algunas de las cuestiones que afectan al sector, el presidente de Fetrama participará en una de las mesas de diálogo del sector, donde se analizará la "Estrategia aseguradora en la empresa de transporte: gestión integral del riesgo y control de costes". Se trata de generar sinergias para responder a situaciones volátiles de la economía, el impacto de los precios, la transformación digital y de sostenibilidad y la gestión de los recursos humanos, elementos que condiciona la viabilidad de las empresas.