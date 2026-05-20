El TSJ desbloquea la marina para superyates del puerto de Alicante

Vía libre para la marina para grandes yates del puerto de Alicante. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha archivado las acciones iniciadas tras el recurso interpuesto por un particular, lo que desbloquea el proyecto programado en el dique de Levante que, con una inversión de 15 millones de euros, permitirá que atraquen embarcaciones de una eslora de hasta 50 metros. La actuación, asimismo, impulsará la conexión entre el puerto y la ciudad y posicionará a Alicante en el circuito internacional de la náutica de alto nivel.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha recibido con satisfacción el archivo de las actuaciones judiciales relativas a la modificación puntual número 5 del Plan Especial del Puerto, tras el desistimiento del recurrente que inició el procedimiento. Este hecho supone el desbloqueo definitivo del proyecto de la nueva marina deportiva prevista en los muelles 10, 12 y 14, cuya concesión corresponde a la empresa Puerta del Mar y Ocio, permitiendo así el inicio de su desarrollo sin impedimentos jurídicos.

Embarcaciones de recreo amarradas en el puerto alicantino. / INFORMACION

La futura marina deportiva constituye una de las actuaciones más relevantes para la evolución del Puerto de Alicante y su integración con la ciudad. Concebida sobre un espacio de más de 110.000 metros cuadrados, el proyecto permitirá transformar una zona infrautilizada en un entorno moderno, abierto y orientado al ciudadano.

La concesión, otorgada para un plazo de 10 años, contempla una inversión significativa, ampliada por la concesionaria hasta alcanzar los 15 millones de euros, tendrá capacidad para albergar embarcaciones de gran eslora, incluyendo yates y superyates de hasta 50 metros.

Además de los atraques, el proyecto incorpora zonas de ocio y restauración, espacios comerciales, servicios portuarios avanzados e instalaciones dedicadas a la sostenibilidad y gestión de residuos. Todo ello contribuirá a configurar un espacio atractivo tanto para residentes como para visitantes.

Según destacan desde la Autoridad Portuaria, la tan esperada realización de la nueva marina supone un importante revulsivo económico para la ciudad y su entorno, con impactos positivos en diversos ámbitos. Durante las fases de construcción y explotación generarán empleo directo e indirecto, dinamizando el tejido empresarial local, especialmente en hostelería, comercio y servicios una vez esté activa.

Vista aérea de embarcaciones de recreo en aguas alicantinas. / INFORMACION

A ello, se sumará un incremento de la actividad turística durante todo el año, que contribuirá también a la desestacionalización y la diversificación de la oferta turística, multiplicando la atracción de inversión privada vinculada al sector náutico y al turismo premium.

Con la puesta en marcha de esta marina, añaden las mismas fuentes, el Puerto de Alicante dará un paso decisivo para integrarse en el circuito de enclaves náuticos exclusivos del Mediterráneo, situándose al nivel de destinos de referencia como Málaga, Marbella, Mallorca, e incluso puertos italianos y franceses, reforzando el posicionamiento de la ciudad en segmentos de mayor valor añadido.

La capacidad para acoger embarcaciones de alto nivel, junto con la oferta de servicios de calidad, permitirá atraer a un perfil de visitante de alto poder adquisitivo, generando un impacto económico significativo y sostenido en el territorio.

El proyecto, enmarcado en la estrategia de la Autoridad Portuaria de Alicante para reforzar la integración del puerto con la ciudad, contribuirá a transformar esta zona del puerto en un espacio moderno, accesible y dinámico, alineado con las demandas actuales de la ciudadanía y del turismo.

Proyección internacional

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha valorado muy positivamente la noticia, en el sentido de que “el archivo de las actuaciones judiciales supone un hito decisivo, que nos permite avanzar con seguridad en un proyecto clave para el futuro del puerto y de Alicante. La nueva marina será un motor de actividad, empleo y proyección internacional, al generar servicios de alto valor añadido y la industria auxiliar, necesaria para el mantenimiento y conservación de estas sofisticadas embarcaciones”.

Una vez despejado el marco jurídico, la concesionaria podrá iniciar, de manera inminente, los trámites necesarios para el desarrollo del proyecto, marcando el comienzo de una actuación llamada a convertirse en referente del litoral alicantino.