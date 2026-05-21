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La advertencia del politólogo Pablo Simón sobre la guerra de Irán

El experto ha participado en el congreso Opendir para hablar de las consecuencias del conflicto y la situación geopolítica actual

El politólogo Pablo Simón, con la periodista Ángeles Blanco.

El politólogo Pablo Simón, con la periodista Ángeles Blanco. / INFORMACIÓN

David Navarro

David Navarro

La actual crisis en Oriente Próximo no es un evento aislado, sino parte de una "reconfiguración global del poder" que se ha acelerado desde 2007. Según el politólogo Pablo Simón, estamos transitando desde un mundo liderado por Occidente hacia uno donde el eje comercial, tecnológico y estratégico se desplaza a Oriente, convirtiendo al estrecho de Ormuz "en el punto neurálgico central" del planeta. En este contexto, la guerra de Irán actúa como un catalizador de un escenario internacional mucho más fragmentado, incierto y de alto riesgo.

Así lo ha señalado el politólogo Pablo Simón durante su intervención en el congreso Opendir, en el que ha conversado sobre la situación geopolítica actual con la periodista Ángeles Blanco.

Congreso de directivos Opendir

Congreso de directivos Opendir

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Congreso de directivos Opendir / Héctor Fuentes

Según el experto, uno de los efectos más inmediatos y devastadores del conflicto es la alteración de los flujos en el estrecho de Ormuz. Simón destaca que, ante las presiones externas y la ruptura de acuerdos previos, el régimen iraní ha empleado un arma que antes no había utilizado: el "bloqueo de esta vía marítima". Este movimiento ha demostrado que Irán posee una capacidad de resistencia militar y estratégica muy superior a la que estimaban los analistas de Estados Unidos e Israel.

Las consecuencias económicas de este bloqueo se sienten a nivel global desde el primer día. El cierre, aunque sea parcial, ha impulsado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares, amenazando sectores clave como el turismo y el transporte aéreo. Sin embargo, el impacto no se limita a la energía; Simón advierte que la crisis energética tiene ramificaciones directas en la cesta de la compra y en la producción de fertilizantes, afectando la estabilidad económica básica de las familias.

Un retorno imposible a la normalidad previa

La tesis central de Simón es que el fin de las hostilidades no traerá un alivio inmediato. "Hay que asumir que, aunque se terminara hoy la guerra de Irán, la capacidad de reconstruir el aparato de distribución no será inmediato. Hay expertos que dicen que en un periodo de entre cinco y ocho años no podríamos volver a los niveles previos", ha asegurado. Además, "el equilibrio va a ser distinto, porque Irán va a querer imponer un impuesto al estrecho de Ormuz que hará que sea más caro". Ni siquiera la capacidad exportadora de Estados Unidos -que solo representa un 3% de la producción global- puede compensar la pérdida de flujo que circula por la región iraní.

Un momento de la intervención de Simón en Opendir.

Un momento de la intervención de Simón en Opendir. / INFORMACIÓN

Este conflicto se enmarca en un mundo que, según el politólogo, vuelve a parecerse al de finales del siglo XIX, caracterizado por potencias que buscan establecer áreas de influencia delimitadas tanto militar como comercialmente. Esta lógica de bloques rompe con la hiperglobalización anterior y obliga a las empresas a integrar el riesgo político como una variable fundamental en su toma de decisiones, según Simón.

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En conclusión, la guerra de Irán deja un mundo donde la "carestía de recursos será la norma" y la estabilidad geopolítica un objetivo lejano. Las consecuencias adversas empujarán a la economía hacia valores refugio, asumiendo que el incremento de precios a medio y largo plazo es inevitable. Estamos, en palabras de Simón, en "tiempos interesantes" donde la política y la ideología vuelven a imponerse sobre la racionalidad económica.

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