AITEX lanza la VIII edición de los Premios Empresariales para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial

AITEX ha anunciado el lanzamiento de la octava edición de sus Premios Empresariales, una iniciativa consolidada que busca reconocer, visibilizar y potenciar el talento empresarial, la innovación y el desarrollo económico del territorio.

Con una dotación total de 100.000 euros, estos premios se han convertido en una referencia para empresas que apuestan por la transformación, la competitividad y el crecimiento sostenible. En esta edición, se premiará a un total de 9 empresas, distribuidas en tres categorías; textil, cosmética y emprendimiento, reforzando así el alcance y el impacto de la convocatoria a nivel nacional.

Desde su creación, los Premios Empresariales de AITEX han tenido como objetivo principal dinamizar el tejido empresarial, impulsar nuevas oportunidades de negocio y fomentar la conexión entre innovación, industria y mercado.

Apuesta firme por el desarrollo industrial

Los premios no solo reconocen el esfuerzo y la trayectoria de las empresas participantes, sino que también actúan como un motor de dinamización económica, favoreciendo la generación de empleo, la atracción de talento y el impulso de iniciativas innovadoras.

Ocho ediciones apoyando la dinamización económica, la innovación y el crecimiento del territorio. / INFORMACIÓN

AITEX refuerza así su papel como agente tractor del territorio, promoviendo un entorno en el que las empresas pueden crecer, innovar y adaptarse a los nuevos retos del mercado. La convocatoria se dirige a empresas que destacan por su capacidad de transformación, su apuesta por la innovación y su contribución al desarrollo económico y social.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de AITEX para impulsar la competitividad empresarial, apoyar la creación de valor y fortalecer el tejido productivo, especialmente en ámbitos clave como la sostenibilidad, la digitalización y la innovación tecnológica.

Tres categorías para reconocer el talento empresarial

PREMIO AITEX A LA INNOVACIÓN Y/O SOSTENIBILIDAD EN TEXTIL:

Los premios se concederán a las empresas del ámbito textil que hayan potenciado su actividad empresarial en uno de los siguientes campos:

Desarrollo de un producto o proceso productivo con un alto grado de innovación .

o proceso productivo con un alto grado de . Gestión ecoeficiente de un producto o proceso productivo que contribuya activamente al desarrollo sostenible y la protección medioambiental.

Se repartirán tres premios: un primer de 20.000€, un segundo de 10.000€ y un tercero de 5.000€.

PREMIO AITEX A LA INNOVACIÓN Y/O SOSTENIBILIDAD EN COSMÉTICA:

Los premios se otorgarán a empresas del ámbito cosmético que hayan potenciado su actividad empresarial en alguno de los siguientes campos:

Desarrollo de un producto o proceso productivo con un alto grado de innovación.

Gestión ecoeficiente de un producto o proceso productivo que contribuya activamente al desarrollo sostenible y la protección medioambiental.

Se repartirán tres premios: un primer de 20.000€, un segundo de 10.000€ y un tercero de 5.000€.

PREMIO AITEX A LA MEJOR INICIATIVA EMPRENDEDORA:

Se premiará la creatividad, innovación empresarial y la puesta en marcha de nuevas ideas de negocio. Este premio se dirige a empresas constituidas en 2023, 2024 o 2025 y que residan en territorio español. Se repartirán tres premios: un primer de 15.000€, un segundo de 10.000€ y un tercero de 5.000€.

AITEX refuerza así su papel como agente tractor del territorio, promoviendo un entorno en el que las empresas pueden crecer, innovar y adaptarse a los nuevos retos del mercado. / INFORMACIÓN

Con esta octava edición, AITEX reafirma su compromiso con las empresas y con el desarrollo del territorio. “Queremos seguir siendo un aliado estratégico para aquellas organizaciones que apuestan por la innovación, el crecimiento y la generación de valor, contribuyendo a construir un tejido empresarial más competitivo y preparado para el futuro”. Vicente Blanes, director general AITEX.

Abierta convocatoria para presentar las candidaturas

La fecha límite para presentar la convocatoria a los Premios Empresariales AITEX termina el 8 de noviembre de 2026.

Podrán participar empresas cuya sede social principal se encuentre en territorio español. Para poder participar, las empresas deberán presentar la documentación exigida en las bases de convocatoria.

Tres jurados expertos y compuestos por representantes de primer nivel del sector textil, cosmético y empresarial valorarán los documentos presentados. Para ello, se tendrá en cuenta la propuesta de valor, su innovación o impacto ambiental, los resultados obtenidos, su huella socioeconómica y la calidad de la propuesta presentada.

Toda la información, bases del concurso y formulario de solicitud de inscripción están disponibles en la página web de AITEX https://www.aitex.es/premios-empresariales-aitex/

Un impacto consolidado tras ocho ediciones

Los Premios Empresariales de AITEX han demostrado su capacidad para impulsar proyectos innovadores, generar oportunidades de crecimiento y fortalecer el ecosistema empresarial.

492 empresas se han presentado desde 2018

43 empresas han resultado ganadoras

470.000 euros repartidos en siete ediciones

Empresas de renombre nacional como MANGO, Sepiia, Babaria, Montibello, Sesderma, Jeanología, Vytrus Biotech, Nirvel Cosmetics, Textil Santanderina, Grupo Maya, Prospera Biotech y muchas más.

Este recorrido consolida los premios como una herramienta clave para la dinamización económica y la promoción del talento empresarial.