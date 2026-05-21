El Gobierno lanza un plan urgente de 600 millones para reforzar la red eléctrica y usar menos el ‘escudo’ de las centrales de gas que sube la luz

El Gobierno lanza un refuerzo urgente de la red eléctrica, el tercero en apenas dos años. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, atiende la petición realizada por Red Eléctrica de España (REE) y pone en marcha el proceso para ejecutar una nueva modificación del actual plan de desarrollo del mallado de alta tensión para robustecer su funcionamiento.

Unos cambios que tienen como objetivo darle más estabilidad a la red sin tener que usar de manera intensiva las centrales de gas (que conlleva una subida del precio de la electricidad y que ahora se ha intensificado por la ‘operación reforzada’ para evitar otro apagón) y también poder gestionar mejor el envío cada vez mayor de electricidad del sur al norte de España por el ‘boom’ de plantas solares sólo en algunas regiones del país.

El Ejecutivo subraya que su propuesta de modificación (que en realidad está diseñada directamente por Red Eléctrica, como operador del sistema eléctrico) incluye exclusivamente actuaciones destinadas a seguir aumentando la resiliencia del sistema eléctrico para mejorar la capacidad de amortiguación de las oscilaciones europeas y el control de tensión, y reduciendo el coste para los consumidores.

Las estimaciones de REE contemplan que para ejecutar la nueva modificación serán necesarias inversiones 607 millones de euros, pero que se amortizarán rápidamente porque permitirán un ahorro anual de unos 400 millones. El operador del sistema ha solicitado estos cambios, de hecho, para complementar y mitigar la necesidad de utilizar el mecanismo de restricciones técnicas, cuyo coste fue de 3.351 millones en 2025. Las restricciones técnicas son un servicio de ajuste que permite a REE intervenir y forzar la entrada de plantas eléctricas (por lo general, centrales de gas) para cubrir todas las necesidades del sistema.

“Las actuaciones previstas en la propuesta de modificación buscan principalmente la reducción del uso de las centrales de ciclo combinado de gas a la hora de prestar determinados servicios técnicos al sistema. Con ello, además de abaratar el coste final de la electricidad, disminuyen las importaciones del combustible fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero”, explican desde el Ministerio.

Equipos de refuerzo

El plan de REE, asumido enteramente por el Gobierno, plantea incorporar cuatro compensadores (e-STATCOM, por sus siglas en inglés), plenamente integrados en la red, que mejorarán la capacidad de amortiguamiento frente a las oscilaciones interárea, habituales en el sistema eléctrico europeo, y proporcionarán un ahorro estimado superior a los 150 millones anuales.

La propuesta también incluye incorporar al sistema 28 reactancias –junto con la renovación de otras cuatro– para facilitar el control de tensión. Estas actuaciones proporcionarán un ahorro anual previso de más de 250 millones. Adicionalmente, se prevén varias actuaciones en subestaciones y posiciones de la red de transporte que están relacionadas con los equipos incluidos en la anterior modificación aprobada para cubrir necesidades surgidas durante los trabajos técnicos avanzados de implementación.

Un ‘boom’ solar asimétrico

España se ha embarcado en un despliegue masivo de nuevas plantas solares. A cierre de 2025 en el sistema peninsular español la potencia fotovoltaica ya instalada superaba los 40.000 megavatios (MW) en plantas en suelo y alcanzaba los 48.000 MW incluyendo también las instalaciones de autoconsumo. Pero este incremento en la potencia instalada ha tenido una “distribución geográfica marcadamente asimétrica”, subraya Red Eléctrica, destacando especialmente el aumento de la potencia solar en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha.

La concentración de nueva generación fotovoltaica en estas regiones ha provcado flujos de envío de electricidad del sur al norte del país “significativamente superiores a los considerados inicialmente en el escenario de Planificación de la Red de Transporte 2021-2026”. Debido a ello, Red Eléctrica subareya que se ha hecho más necesario utilizar centrales de ciclo combinado en los servicios de ajuste de restricciones técnicas, para atender las necesidades del sistema ante variaciones de producción de energía y de los programas por las interconexiones con Francia.

“Estas necesidades están siendo superiores a las identificadas en el ejercicio de Planificación 2021-2026. Como consecuencia, tras los análisis de los últimos meses, se propone incrementar los medios para la mitigación de oscilaciones inter-área y de control dinámico de tensión mediante componentes plenamente integrados en la red de transporte”, destaca Red Eléctrica para justificar la conveniencia de ejecutar estas nuevas inversiones extra de más de 600 millones.