Ingeniería y Estudios Mediterráneo se perfila como adjudicataria de los informes para demoler la isla flotante del Puerto de Alicante

Ingeniería y Estudios Mediterráneo se perfila como empresa adjudicataria de la asistencia técnica del proyecto de demolición de la isla flotante situada en la dársena interior del Puerto de Alicante. La firma ha logrado la mayor puntuación por parte de los técnicos en el proceso abierto para el derribo de esta estructura que se encuentra en situación de ruina técnica.

Fue el 31 de noviembre de 2021 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante anunciaba, junto al proyecto de mejora y modernización de los muelles abiertos al público, la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar esos muelles, dotando de un anillo peatonal, en torno a ella, de 2,8 kilómetros.

Detalle de la isla flotante del Puerto de Alicante. / HECTOR FUENTES

Tras experimentar un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma, en marzo de 2023, se procedió a realizar trabajos extra de refuerzo en el lecho marino, para garantizar su estabilidad.

Sin embargo, auditorías y peritajes realizados posteriormente constataron el deterioro irreversible de la estructura, y la imposibilidad de cumplir los estándares de seguridad para ubicar en ella el restaurante propuesto en el proyecto original.

Con todo ello, en noviembre del año pasado el Consejo de Administración del Puerto decidía romper el contrato con Vías y Construcciones, que fue la empresa que se adjudicó las obras en febrero de 2022, iniciando recientemente el expediente de contratación de la asistencia técnica de redacción del proyecto de demolición.

La isla desde otra perspectiva. / Jose Navarro

Una licitación ésta basada en unos informes que determinan que la obra ejecutada está en situación de "ruina técnica", algo que, se añade, "trae causa directa de que el contratista estaba y está obligado a garantizar el empotramiento mínimo de cada pilote al menos un metro en el estrato considerado como resistente". Y remarca que el incumplimiento de ello ha dado lugar a la actual situación, "sin que ninguna de las intervenciones posteriores haya evitado este problema".

Puntuaciones

Pues bien, al proceso abierto para la contratación de la asistencia técnica, por un importe de 35.000 euros, se presentaban tres empresas, Juan Antonio Meneses Navarro, Progress Brothers e Ingeniería y Estudios Mediterráneo, siendo esta última la que ha logrado una mayor puntuación tras la valoración realizada por los técnicos. Concretamente, 55, frente a los 26 y 46 respectivamente de las otras dos. De hecho, la primera de las firmas citadas ha quedado excluida al no haber alcanzado la puntuación mínima.

Con todo ello, es Ingeniería y Estudios Mediterráneo la que se perfila como adjudicataria de los estudios previos a la demolición de la isla flotante, siempre y cuando aporte toda la documentación que le será requerida en el marco de esta licitación.