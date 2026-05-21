Invertir en un hotel Hilton por internet ya es posible: así avanza la fiebre por la ‘tokenización inmobiliaria’

Comprar una pequeña ‘porción’ de un hotel Hilton desde el móvil ya no es solo una idea experimental ligada al mundo de las criptomonedas. Es ya una realidad. La firma española Reental ha entrado en una operación de inversión tokenizada para reconvertir un hotel de la cadena estadounidense en Texas, en un movimiento que refleja cómo la tokenización inmobiliaria empieza a extenderse más allá de los pisos turísticos y pequeños inmuebles.

La operación, valorada en dos millones de dólares, busca transformar un hotel DoubleTree by Hilton de 387 habitaciones situado cerca del aeropuerto de San Antonio en un establecimiento de categoría superior de la marca Hilton Hotels & Resorts, según ha anunciado la compañía. El proyecto estará liderado por la firma LXMI Capital y tendrá una duración prevista de cuatro años.

Imagen del hotel Double Tree by Hilton (Texas) que se reconvertirá a Hilton Hotels & Resorts / CEDIDA

La iniciativa supone uno de los primeros movimientos visibles en España vinculados a la tokenización de activos hoteleros de lujo, un segmento que empieza a despertar interés dentro del sector inmobiliario digital.

La denominada “tokenización” consiste, de forma simplificada, en convertir un activo real –como un inmueble, un bono o una participación empresarial– en representaciones digitales registradas en blockchain (la tecnología sobre la que funcionan las criptomonedas para registrar y verificar operaciones). Esas participaciones pueden dividirse en pequeñas fracciones y comercializarse a través de plataformas online, facilitando el acceso a inversiones que tradicionalmente requerían grandes cantidades de capital.

En la práctica, el objetivo es que una inversión inmobiliaria pueda funcionar de forma parecida a otros servicios digitales: acceso desde el móvil, operaciones rápidas y posibilidad de comprar pequeñas partes de un activo.

Del pequeño inversor a los grandes activos

El movimiento de Reental llega en un momento de fuerte crecimiento de los llamados activos tokenizados. Según datos de RWA.xyz recogidos recientemente por Binance Research, el valor de mercado de estos activos digitales vinculados a bienes reales ha alcanzado los 31.400 millones de dólares, multiplicándose casi por cinco desde comienzos de 2025.

Aunque gran parte de ese mercado sigue concentrado en deuda pública estadounidense y productos financieros, el inmobiliario continúa siendo uno de los sectores más visibles dentro del ecosistema de tokenización.

La propia Reental, fundada en España y especializada en inversiones tokenizadas, asegura contar con más de 38.000 usuarios procedentes de más de 100 países. La compañía se ha centrado hasta ahora en proyectos inmobiliarios fraccionados vinculados principalmente al mercado residencial y turístico.

La entrada en el negocio hotelero busca elevar el perfil de este tipo de operaciones y acercarlas a activos asociados tradicionalmente a grandes fondos y cadenas internacionales.

Según la empresa, los clientes más activos de su plataforma podrían acceder a una rentabilidad estimada cercana al 20% anual dentro de este proyecto, aunque este tipo de previsiones no están garantizadas y dependen de la evolución futura de la operación.

Una tecnología en expansión

El auge de la tokenización refleja también un cambio más amplio dentro del sector financiero. Tras años vinculada casi exclusivamente a las criptomonedas, la tecnología blockchain empieza a utilizarse como infraestructura para registrar activos reales y automatizar operaciones financieras.

La idea atrae tanto a startups especializadas como a grandes bancos y fondos, que exploran sistemas capaces de reducir intermediarios, acelerar pagos y permitir mercados abiertos prácticamente las 24 horas. Larry Fink, CEO de BlackRock, es uno de los grandes defensores de la denominada tokenización de activos.

Sin embargo, el sector sigue enfrentándose a importantes desafíos regulatorios y de confianza. Los supervisores europeos mantienen una posición prudente sobre este tipo de activos y recuerdan que muchas plataformas continúan operando en un entorno todavía emergente, aunque el BCE también empieza a apostar fuerte por esta infraestrutura.

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Aun así, el crecimiento de proyectos como el de Reental refleja una tendencia cada vez más visible: la digitalización de la inversión inmobiliaria y la posibilidad de que activos tradicionalmente reservados a grandes patrimonios empiecen a fragmentarse en pequeñas participaciones digitales accesibles desde internet.