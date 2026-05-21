Masa invertirá 30 millones en la construcción de 93 viviendas en Gran Alacant

Masa ha dado a conocer en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid un nuevo proyecto de 93 viviendas unifamiliares que va a acometer en Gran Alacant, dentro del término municipal de Santa Pola. La nueva propuesta residencial, denominada Bella, requerirá de una inversión de 30 millones de euros, y con ella la empresa busca reforzar su posicionamiento en la Costa Blanca con un producto exclusivo orientado a un público que busca diseño, calidad y ubicación.

Las viviendas, según la información facilitada, contarán con tres plantas distribuidas en 164 metros cuadrados, en los que pueden configurarse hasta cinco dormitorios y tres baños, con calidades premium y completamente equipados. El residencial en el que se integra se rodea de zonas verdes y un entorno cuidado, ideal tanto para residencia habitual como para segunda vivienda.

Recreación el interior de una de las viviendas. / INFORMACION

Con este nuevo desarrollo, Masa impulsa la creación del polígono C3. Este nuevo ámbito se suma a los proyectos que la compañía ya tiene en marcha en la zona, donde supera las 300 viviendas planificadas. Además, este proyecto refleja un paso más en la evolución de la promotora, que ha apostado por mejorar los estándares de construcción, el diseño arquitectónico y la calidad de los acabados.

Actualmente, la compañía está presente en Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, donde presenta oficialmente el lanzamiento de Bella y ofrece información detallada a clientes e inversores. Además, adelanta una oferta de lanzamiento con precios a partir de 558.000 euros, junto a su ya consolidada promoción de 10.000 euros de descuento en todas sus viviendas para reservas realizadas durante los días de feria.

El stand de Masa en el Salón Inmobiliario de Madrid. / INFORMACION

Masa, con una sólida trayectoria de más de 50 años en el sector, sigue apostando por el desarrollo de vivienda en el Levante, especialmente en enclaves estratégicos como Gran Alacant, donde la demanda nacional e internacional continúa en crecimiento. Con ello, la compañía contribuye activamente al dinamismo del mercado inmobiliario en la provincia de Alicante y concretamente, al desarrollo de la localidad de Santa Pola.