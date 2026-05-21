El níspero de Alicante se suma a la uva de mesa y reclama una rebaja permanente del IRPF

Las principales organizaciones y entidades representativas del sector de la uva de mesa y del níspero, La Unió, Asaja Alicante, Cooperativas Agro-alimentarias, la Federación de Exportadores (Fexphal), la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y la DOP Níspero de Callosa d’en Sarrià, han solicitado a la Conselleria de Agricultura que impulse ante el Gobierno central una reducción estructural y permanente de los índices de rendimiento neto del IRPF aplicables a ambos cultivos dentro del régimen de módulos.

La petición, que ya había sido manifestada por los productores de uva de mesa, ha sido trasladada mediante un escrito conjunto dirigido al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y plantea fijar el índice de rendimiento neto de forma permanente en el 0,20 para la uva de mesa y el níspero, frente a los actuales 0,32 y 0,37 respectivamente. Además, las entidades firmantes reclaman un índice reducido del 0,16 para la uva de mesa embolsada del Vinalopó amparada por Denominación de Origen Protegida (DOP), debido a sus mayores costes de producción y exigencias de manejo.

Nísperos en una plantación de Callosa d'En Sarrià. / INFORMACION

El sector considera que los actuales módulos fiscales no reflejan la realidad económica de unos cultivos caracterizados por su elevado componente artesanal, la fuerte dependencia de mano de obra y el incremento constante de los costes de producción. Entre los factores que han deteriorado la rentabilidad destacan el aumento de los costes laborales tras las subidas del salario mínimo, el encarecimiento de insumos como la energía, fertilizantes, fitosanitarios y agua, así como las exigentes labores de cultivo y manipulación que requieren ambas producciones.

En el caso de la uva de mesa, las organizaciones recuerdan que diversos estudios, entre ellos uno elaborado por la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la uva de mesa embolsada del Vinalopó, evidencian que el actual índice fiscal no se ajusta a la rentabilidad real del cultivo. El sector advierte de que mantener el módulo actual genera un agravio comparativo y compromete la viabilidad de numerosas explotaciones familiares.

Plantación de uva de mesa. / INFORMACIÓN

Por su parte, el cultivo del níspero, concentrado principalmente en la comarca de la Marina Baixa, mantiene más de 1.000 hectáreas y constituye el medio de vida de alrededor de 1.200 agricultores en municipios como Callosa d’en Sarrià, Altea, Bolulla, Polop y La Nucía. Las entidades destacan que se trata de una actividad altamente intensiva en mano de obra, con costes muy elevados derivados de tareas como el aclareo manual, la recolección y el envasado, asumidos directamente por los productores. Mientras en los cítricos la base imponible se calcula sobre el 26 % del valor de la fruta en árbol, en el níspero el agricultor asume íntegramente tanto la recolección manual como el acondicionamiento-envasado, con un coste medio que supera los 8.700 euros por hectárea.

Rentabilidad

Las organizaciones firmantes alertan de que la pérdida continuada de rentabilidad puede provocar el abandono progresivo de estos cultivos, con graves consecuencias económicas, sociales y territoriales para las zonas productoras. Por ello, defienden la necesidad de establecer un marco fiscal estable y adaptado a la realidad productiva, que aporte previsibilidad y contribuya a garantizar el futuro del sector.