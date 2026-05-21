Así plantó cara la alicantina Facephi a la todopoderosa Apple

En el mundo empresarial, la trayectoria de una compañía rara vez se asemeja a una línea recta; más bien, se trata de una travesía marcada por la capacidad de adaptación a las circunstancias externas. Por eso, a Javier Mira, CEO de Facephi, le gusta utilizar la metáfora de las Strandbeests de Theo Jansen -unas máquinas diseñadas para evolucionar con el viento- para describir el ADN de su empresa. Una pyme que, desde Alicante, no sólo ha aprendido a navegar con vientos de cara y ráfagas inesperadas, sino que fue capaz de plantar cara a un gigante como Apple en un momento en que su propia supervivencia estaba en juego.

Mira ha sido el encargado de arrancar las ponencias del congreso Opendir, que este jueves reúne a más de 1.200 ejecutivos en el Auditorio de la Diputación organizado por El Círculo-Directivos de Alicante para analizar el momento económico actual y el papel de los líderes empresariales.

Tras la inauguración a cargo de la presidenta de esta organización, Eva Toledo; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la conferencia del CEO alicantino ha servido como ejemplo de perseverancia.

Como suele ocurrir con toda gran historia empresarial, la de Facephi también comenzó con una apuesta que desafía el sentido común de la época. Según ha relatado Mira, los primeros años estuvieron marcados por el "viento de cara", un periodo donde la idea de la empresa era recibida con escepticismo por amigos, familiares e inversores. En aquel entonces, la confianza digital dependía de contraseñas tan vulnerables como "1234" o la propia palabra "contraseña". Ante este panorama, el equipo de Facephi visualizó una solución basada en la biometría facial, convencidos de que la identidad digital debía ser el gran reto de nuestro tiempo.

A pesar de los constantes "noes", la empresa aprovechó este tiempo para aprender y ajustar su producto. Javier Mira ha recordado cómo se reunieron con los titanes de Silicon Valley -Apple, Facebook, Uber, Airbnb- buscando "pilotos" para probar sus algoritmos. Sin embargo, el exceso de pruebas sin ingresos generó lo que Mira ha denominado el "síndrome de Iberia": tener más pilotos que una aerolínea, como le dijo un inversor, pero sin generar suficientes ingresos.

Un instante de la ponencia de Javier Mira en el congreso Opedir celebrado en Alicante / Héctor Fuentes

El salto al mercado

La situación cambió cuando el "viento de cola" -impulsado por la digitalización global, el aumento del fraude y la presión regulatoria- permitió a la empresa ganar velocidad. En un movimiento audaz y disruptivo, Facephi salió a cotizar al mercado (BME Growth) con cero ingresos y cero clientes, un hito sin precedentes en España que les permitió levantar 1,5 millones de euros para financiar su visión.

Este respaldo financiero transformó a la startup en una scaleup. La confianza de los inversores y el éxito de su tecnología en el sector bancario dispararon el crecimiento de la compañía. Para el año 2021, Facephi ya había sido reconocida como Pyme del Año por el Rey Felipe VI y contaba con una inversión de 30 millones de euros de un fondo suizo. El equipo creció de 20 a más de 300 personas, con un 70 % de su plantilla dedicada exclusivamente a la ingeniería e I+. Actualmente, la empresa gestiona más de 30 millones de identidades digitales y realiza 500 millones de transacciones anuales para instituciones financieras en 30 países.

El "tornado" de Apple

A pesar del éxito, la resiliencia de Facephi se puso a prueba con la llegada de un "tornado": el lanzamiento de Face ID por parte de Apple. Inicialmente, Facephi vio esto como una validación de su mercado, pero pronto se convirtió en una amenaza existencial cuando Apple prohibió el uso de biometría facial de terceros en las aplicaciones de su App Store. Los bancos clientes de Facephi comenzaron a llamar alarmados porque sus aplicaciones estaban siendo rechazadas por el gigante de Cupertino.

Ante la advertencia de Apple de que la empresa podría caer, Javier Mira y su equipo demostraron una agilidad asombrosa. Tras analizar minuciosamente las cláusulas de Apple, descubrieron que la restricción se aplicaba a la "biometría facial", pero no mencionaba específicamente la biometría periocular (el área alrededor de los ojos). En apenas 48 horas* Facephi reentrenó sus algoritmos y ajustó su modelo de negocio para ofrecer una solución que verificaba solo la zona de la mirada, permitiendo a los bancos seguir operando sin incumplir las normas de Apple.

Finalmente, la presión de las cartas enviadas por los bancos y la propia empresa hizo que Apple rectificara, permitiendo nuevamente la biometría facial de terceros. Sin embargo, lo que comenzó como una medida de supervivencia ante un gigante se convirtió en una innovación inesperada.

La presidenta del Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, junto a Toni Pérez y Luis Barcala en la apertura del congreso Opendir. / Héctor Fuentes

La pandemia y el futuro de la IA

La tecnología periocular desarrollada para esquivar el bloqueo de Apple, denominada "Look & Phi", resultó ser una mina de oro meses después con la llegada de la pandemia de covid19. Mientras que los sistemas de reconocimiento facial estándar -incluido el de Apple- fallaban debido al uso obligatorio de mascarillas, la solución de Facephi estaba perfectamente preparada para identificar a los usuarios solo por sus ojos. Este episodio subraya una lección vital: las organizaciones deben estar preparadas para cambiar rápido o ser destruidas por "tornados" constantes.

Hoy en día, Facephi se enfrenta a nuevos vientos, como la amenaza de los deepfakes y la clonación de voz impulsada por la inteligencia artificial. Mira sostiene que la única forma de combatir estos ataques es con una "IA igual de potente y rápida" en manos de quienes defienden la identidad digital.

A pesar de su alcance global y su sofisticación tecnológica, Facephi mantiene una esencia "profundamente humana", precisamente, uno de los grandes mensajes que el congreso Opendir quiere trasladar, como se ha encargado de señalar su presidenta en la inauguración del evento.

En este sentido, Eva Toledo ha llamado a abrazar la actual revolución digital de la IA para deshacerse de las tareas rutinarias y dedicar más tiempo a aquellas que solo pueden hacer los humanos. Un contexto en el que las "soft skills" -las habilidades sociales- "ya no son 'soft', son totalmente críticas".

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Así Toledo ha defendido en concreto cuatro capacidades que, a su juicio, serán imprescindibles: la empatía, es decir, la capacidad de comprender el entorno; el humor, como herramienta para transitar momento difíciles; la capacidad crítica; y la creatividad.