Policía Nacional y Guardia Civil se coordinan con las empresas para reforzar la seguridad en los polígonos de Alicante

La Policía Nacional y la Guardia Civil están reforzando la coordinación con las organizaciones empresariales con la finalidad de fortalecer la seguridad en los polígonos industriales de la provincia. Ha sido en el transcurso de una reunión celebrada en el polígono de Las Atalayas de Alicante, a la que han acudido las entidades gestoras de los principales parques empresariales.

En el encuentro han participado representantes de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) y Empresas de Seguridad Asociadas de la Comunitat Valenciana (ESA-CV), con el objetivo de seguir reforzando la colaboración público-privada en las principales áreas empresariales de la provincia.

A la cita también han asistido entidades gestoras de destacadas áreas empresariales, entre ellas Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga, Ocaña Avanza y Mercalicante en Alicante; Elche Parque Industrial; Canastell, Inmediaciones y Torregroses en San Vicente del Raspeig; así como diversos parques empresariales de Alcoy, Elda, Villena, San Isidro, Monóvar, Muchamiel, Orihuela y Villajoyosa.

Los asistentes a la reunión en el polígono de Las Atalayas. / INFORMACION

El encuentro ha tenido un marcado carácter técnico, abordándose cuestiones clave relacionadas con la evolución de la actividad delictiva en entornos empresariales, los protocolos de actuación y el papel fundamental de las entidades de gestión y modernización en la Comunidad Valenciana.

Durante la jornada se ha puesto de relieve la importancia de reforzar los canales de comunicación y el intercambio de información entre las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, el personal de seguridad privada y el tejido empresarial. En este sentido, se han destacado las numerosas actuaciones conjuntas desarrolladas tanto en el ámbito preventivo como en el reactivo.

Ciberdelincuencia

Asimismo, se ha tratado la problemática de la ciberdelincuencia, exponiéndose por parte de expertos policiales los principales métodos delictivos detectados en la actualidad, así como recomendaciones básicas para la prevención y minimización de riesgos derivados de posibles ciberataques.

Los participantes han coincidido en la necesidad de continuar sensibilizando a las empresas sobre la importancia de integrar la seguridad como un elemento estratégico en su organización, así como de fomentar la formación del personal en medidas de prevención. Igualmente, se ha subrayado el papel esencial del personal de seguridad privada, cuya labor complementa la actuación policial en estos espacios mediante funciones preventivas, disuasorias y asistenciales.

El acto ha concluido con un emotivo homenaje a José Ramón Beneyto Poveda, representante de ESA-CV y promotor de estos encuentros de coordinación, recientemente fallecido.

La reunión ha sido valorada muy positivamente por los asistentes, consolidándose como un ejemplo de la necesaria cooperación entre el sector público y privado para garantizar la seguridad en áreas empresariales estratégicas y, en última instancia, el bienestar de la ciudadanía.