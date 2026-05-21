El vino de Alicante afronta una campaña ilusionante con una previsión de 20 millones de kilos de uva

Treinta y tres bodegas de la provincia han celebrado este jueves la gran fiesta del vino en el Puerto de Alicante, Winecanting 2026, y lo han hecho en medio de un ambiente de optimismo por las buenas previsiones para la próxima campaña, en la que se volverán a alcanzar los 20 millones de kilos de uva, permitiendo una producción de 115.000 hectolitros. Todo un alivio para un sector que en los últimos años ha visto cómo las plantaciones se han ido reduciendo como consecuencia de factores como la falta de relevo generacional, la sequía y la proliferación de plantas solares. El evento ha congregado a cerca de 2.000 personas, que han podido degustar los caldos ofrecidos por los productores participantes.

Winecanting, organizado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, cumplía en esta edición 20 años, lo que evidencia que se trata de un evento consolidado en el que las bodegas son protagonistas acercando sus productos a un cada vez mayor número de asistentes. En esta ocasión han participado 33 en representación de todas las comarcas y variedades que se cultivan en la provincia.

En concreto, han estado presentes en la cita las bodegas Aída y Luis, Arráez, Bocopa, Teulada, Alejandro, Enrique Mendoza, Las Virtudes, Pinoso, Riko-Óscar Mestre, Xaló, El Sequé, Casa Balaguer, Casa Sicilia, Colección Toneles Centenarios, Cup de La Muntanya y Faelo. También Finca Collado, Francisco Gómez, Fuego Lento, Gandía Plá, Les Freses, Masos Guadalest, MG Wines, Oriol Mas, Ortigosa, Pepe Mendoza Casa Agrícola, SK & Viticultores, Santa Catalina del Mañán, Sierra de Cabreras, Sierra Norte, Vinos de Alguenya, Viñavista y Volver-Rafa Cañizares.

Les han acompañado, además, empresas de alimentación de sus propios territorios, como las Vaquerías del Camp Elx o Los Molinos de Monovar, los embutidos de Pinoso, hornos tradicionales como El Fornet de Monovar y el Alma de Josanan de Aspe, o encurtidos de Aperitivos Gisbert de Alcoy y las Pizzata by Infraganti de Alicante.

Winecanting, organizado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, cumplía en esta edición 20 años. / Pilar Cortés

Todo ello en medio de un extraordinario ambiente, y con la asistencia de diversas autoridades, como la directora general de Desarrollo Rural, Mari Ángeles Ramón Lllin; el diputado provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor; y representantes del Ayuntamiento de Alicante, Cámara de Comercio, asociaciones de hostelería y sumillería, Universidad Miguel Hernández o Alicante Gastronómica.

El evento, asimismo, se ha desarrollado con una sensación de optimismo, propiciado por las buenas previsiones que se manejan de cara a la próxima campaña vitivinícola. Según explica el gerente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, Eladio Martín Aniorte, las lluvias registradas en los últimos meses propician que se espere una cosecha alta, de unos 20 millones de kilos. "Hasta el momento las condiciones meteorológicas han sido las adecuadas, y han permitido la recuperación de una variedad tan importante para nosotros como es la monastrell de la Marina Alta".

Con todo, no canta victoria todavía, "porque falta ver qué ocurre de aquí al inicio de la campaña, sobre todo en lo que respecta a las oleadas de calor, que es lo que peor le sienta a la uva".

En cualquier caso, y de confirmarse estas previsiones, supondría obtener una producción similar a la del año pasado, que ya supuso todo un alivio después de varios años marcados por la sequía, y por un 2024 en el que se tocó fondo con apenas 15 millones de kilos.

El evento ha congregado a cerca de 2.000 personas, que han podido degustar los caldos ofrecidos por los productores participantes. / Pilar Cortés

Además, estas buenas perspectivas se producen en un momento en el que el sector se encuentra en una auténtica encrucijada, debido a que la pérdida de cultivos y el menor consumo están propiciando un empequeñecimiento de sus principales magnitudes, también a nivel de comercialización. Factores estos que, añade Eladio Martín Aniorte, se está tratando de compensar a través de la producción de vinos de alta calidad, con un incremento de los embotellados en detrimento de los graneles, y también con un refuerzo del valor económico.

"El panorama es complicado -reconoce-, también porque los mercados internacionales andan agitados por los conflictos y las guerras arancelarias. Pero debemos seguir trabajando en promoción, y también insistiendo en nuestro mercado más cercano, para que los restaurantes incluyan en sus cartas vinos alicantinos, que no tienen nada que envidiar, más bien todo lo contrario, a los de otras regiones".