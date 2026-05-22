Actiu, Padima y Rolser impulsan la creación de la Red de Diseño de Alicante

Las empresas Actiu, Padima y Rolser figuran entre los promotores de la Red de Diseño de Alicante, una iniciativa que cuenta con el impulso de la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) y de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Este proyecto, del que también forman parte escuelas y profesionales, tiene como principales objetivos reforzar la visibilidad y los vínculos del talento creativo de la provincia, facilitando conexiones, colaboración y diálogo entre agentes del sector del diseño, así como con el tejido empresarial y el sector público del territorio.

La ADCV y la Fundació del Disseny ponen a disposición de esta iniciativa sus equipos, su experiencia y su capacidad de articulación sectorial y serán los agentes del diseño de Alicante quienes, con su implicación y participación activa, definan la orientación y el alcance de esta red, asegurando que responda a las necesidades reales y a la identidad creativa del territorio.

La primera acción conjunta se ha centrado en la conformación del grupo inicial de agentes impulsores, la mayoría vinculados a la Fundació del Disseny o a la ADCV. Está integrado por las empresas Actiu, Rolser y Padima; los estudios de diseño Innova Industrial Design (uno de los promotores iniciales de esta iniciativa), Bambú, Brantz, Curial, Estudio Eduardo del Fraile, Fran Gil Estudio, Hoy es el Día, Irene Brotóns Studio, Sabina Alcaraz y UAI Studio, y las escuelas superiores de diseño de Alicante (EASDA), Orihuela (EASDO) y Alcoy (EASDALCOI).

Exteriores de la empresa Rolser, en Pedreguer. / DAVID REVENGA

Este núcleo inicial de profesionales, organizaciones y centros formativos contribuirá a definir las próximas fases, los hitos y el modelo de gobernanza de la red. Una vez formado ese grupo, se pone en marcha un mapeo de agentes del diseño en todas las comarcas de la provincia: estudios, empresas que integran el diseño en sus procesos, centros de formación, instituciones públicas y entidades vinculadas a la innovación.

La información se recopilará a través de un formulario abierto, con el objetivo de crear una red visual y accesible para toda la comunidad que favorezca la generación de conexiones y oportunidades a nivel local, nacional e internacional.

A partir de este mapa, se desarrollarán nuevas fases orientadas a la activación del ecosistema. Entre ellas, la realización de estudios y diagnósticos sectoriales que permitan identificar fortalezas, necesidades y oportunidades estratégicas; la organización de encuentros periódicos -jornadas, mesas de trabajo y foros abiertos- que faciliten el intercambio de conocimiento y la colaboración entre disciplinas, y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas que conecten diseño e industria, promoviendo proyectos piloto, alianzas interempresariales y colaboraciones con el ámbito público.

La Red de Diseño acerca a empresas y profesionales. / INFORMACION

Asimismo, se trabajará en la definición de una estructura estable de red o clúster que permita articular servicios compartidos, acciones de promoción y estrategias de posicionamiento del diseño alicantino, tanto en el ámbito autonómico como nacional e internacional.

La provincia de Alicante cuenta con una amplia tradición en diseño y con profesionales de primer nivel en sectores muy diversos: desde el mueble, el juguete, el calzado y el textil, hasta la gastronomía, el plástico, la industria química o la aeroespacial y tecnológica. Esta diversidad constituye un gran potencial para seguir generando innovación y competitividad.

Oportunidades

Vicent Martínez, presidente de la Fundació del Disseny, destaca que "Alicante es un territorio de grandes oportunidades e innovador. Desde la Fundació del Disseny creemos firmemente en el potencial del diseño como motor de transformación territorial. Con esta iniciativa en Alicante damos un paso clave para cohesionar y dar visibilidad a un ecosistema que ya existe, que es potente y diverso, pero que necesita conexión y proyección para desplegar todo su valor".

En esta misma línea, Ramón Arnau, presidente de la ADCV, subraya que “durante décadas, los y las profesionales del diseño alicantino han sido un aliado estratégico clave para que la provincia se consolide como uno de los territorios con mayor actividad y peso industrial a nivel nacional. Con este proyecto, queremos reforzar ese papel, conectarlo y proyectarlo hacia el futuro”.