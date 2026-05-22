Avincis dispara el negocio de su división de mantenimiento de helicópteros y de su antigua filial en Galicia

Buenos resultados para las principales sociedades que componen Avincis, uno de los mayores grupos de Europa en la prestación de servicios aéreos de emergencias, que tiene su origen en la antigua Inaer y que mantiene su principal base operativa en el aeródromo de Mutxamel. El conglomerado no sólo logra mejorar los ingresos por la operación de aeronaves -principalmente, helicópteros e hidroaviones- gracias a los nuevos concursos que se ha adjudicado. También dispara las cifras de su filial dedicada al mantenimiento y conservación de estos vehículos, que eleva su beneficio hasta casi los 32 millones de euros, según los balances depositados en el Registro Mercantil.

Por lo que respecta a la principal operadora del grupo, Avincis Aviation España SA, la compañía cierra el ejercicio abril de 2024/marzo de 2025 con 166,4 millones de facturación, un 9 % más que en el ejercicio anterior, aunque en este caso ve reducidos sus beneficios a algo más de la mitad, al caer de 6,8 a 3,7 millones. Esta compañía del grupo tiene su punto fuerte en las operaciones de salvamento y rescate, que conjuntamente le generan casi un 75 % de su facturación.

Sin embargo, en este ámbito destaca el salto de otra de las sociedades del grupo, Avincis Aviation Iberia SL, que tiene su origen en la antigua filial que el conglomerado tenía en Galicia, fruto de la integración hace ya más de dos décadas de Heli-Europa. Una compañía que los actuales responsables del grupo, propiedad del fondo Ancala Partners, ahora han integrado plenamente en el perímetro operativo del conglomerado para operar en todo el país.

Uno de los helicópteros de Salvamento Marítimo que opera Avincis. / AVINCIS

De hecho, en muchas licitaciones ambas firmas se presentan en UTE para lograr los contratos. En cualquier caso, esta integración ha propiciado que su cifra de facturación haya pasado de 9,3 a 47,5 millones de euros y que su resultado haya saltado desde apenas 100.000 euros a unos 2,7 millones, de acuerdo con los balances oficiales de la compañía.

Talleres

Junto con las anteriores, Avincis tiene otro de sus puntos fuertes en el mantenimiento y conservación de aeronaves, que realiza tanto para su propia flota, como para la de terceros a través de la filial Avincis Aviation Technics SA. Y, en concreto, las instalaciones de Mutxamel suponen uno de los mayores centros de mantenimiento de helicópteros de toda Europa, además de uno de los más avanzados.

Esta filial logró el pasado año una cifra de negocio de 133,9 millones de euros, un 46 % más que en el ejercicio anterior, lo que disparó su beneficio de apenas 346.000 euros, hasta cerca de 32 millones de euros. No obstante, cabe señalar que, además del aumento de actividad y de la mejora de la eficiencia operativa, una parte de este aumento de beneficio se debió a los resultados conseguidos con la venta de algunas aeronaves.

Así, en los últimos años la compañía se ha visto obligada a desprenderse de varios helicópteros modelo Kamov por el veto al comercio con Rusia, que ha impedido disponer de las piezas de repuesto necesarias.