Carlos Sánchez gana las elecciones del Colegio de Arquitectos de Alicante en una votación muy reñida

Los arquitectos alicantinos apuestan por la ruptura y por una línea más reivindicativa. La candidatura del noveldense Carlos Sánchez se han impuesto en las elecciones a la presidencia del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, en unas votaciones bastante ajustadas, en las que la diferencia con la candidatura rival, la encabezada por Belén Pallarés, ha sido de solo 23 votos, según han informado fuentes oficiales de este organismo.

Sánchez, del estudio La Erreria, se presentaba con una campaña rupturista, con la que quería marcar distancias con el presidente saliente, Emilio Vicedo. El nombre escogido, Reinicia-arq, dejaba claras sus intenciones, a pesar de llevar como compañeros a varios miembros de la anterior junta.

Entre las promesas para su mandato, Sánchez planteaba una línea más dura con la Administración para denunciar los retrasos que sufre la tramitación de licencias en numerosos ayuntamientos de la provincia, lo que, según denunciaba, supone una precarización del trabajo de los arquitectos. Para ello, creará la figura del mediador, con la que quiere agilizar las relaciones con los consistorios, pero también una mayor presión si la situación no mejora.

Su programa también hace hincapié en una mayor descentralización del colegio, que considera demasiado volcado en la ciudad de Alicante, o más formación gratuita para los arquitectos jóvenes.

El arquitecto noveldense lidera la candidatura de Reinicia_arq / Pilar Cortés

Además, también platea respaldar a los profesionales senior en su demanda para trasladar sus cotizaciones de la hermandad de arquitectura a la Seguridad Social, para evitar que las bajas pensiones actuales de muchos de ellos.

Propuestas que parecen haber convencido más que la de su rival, Belén Pallarés, que presentaba un perfil más continuista con Emilio Vicedo, que no podía presentarse ya a la reelección al haber cumplido el máximo de mandatos permitidos.

El equipo

En cualquier caso, las cifras han sido más que ajustadas. La candidatura de Carlos Sánchez ha obtenido 447 votos por los 424 de Pallarés. Junto al noveldense, formarán parte de la nueva junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) Fernando Valderrama, como secretario; María José Ortega, como tesorera; y Maribel Requena, como vocal de cultura.

Por lo que respeta a las vocalías territoriales, por Alicante estará Miguel Peiró; el vocal de Elche será José Amorós; la de Alcoy, Dolores Moltó; la de Marina Alta, Josefa del Valle Cabrera; el de Marina Baixa, Julien Luengo; el de Vega Baja, Andrés Morales; mientras que el de Elda- Novelda-Villena será Juan José Pastor.

Los miembros de la candidatura encabezada por Carlos Sánchez. / INFORMACIÓN

En total, estaban llamados a las urnas 1.511 arquitectos colegiados de toda la provincia. El próximo día 26 de mayo por la tarde, en junta de gobierno a celebrar antes de la asamblea de colegiados, se producirá la toma de posesión y la despedida de Emilio Vicedo, que ha presidido la entidad los últimos seis años.

Entre los retos del nuevo responsable de los arquitectos alicantinos estará gestionar la Entidad de Certificación Urbanística que creó el colegio y que, tanto Sánchez, como Pallarés, planteaban como una de las palancas para mejorar los recursos de la institución y poder ofrecer más servicios. Este organismo permite realizar los trámites equivalentes a los necesarios para obtener una licencia, para así agilizar su recorrido en la administración.

Otro de los retos será abrir el colegio a la ciudadanía y hacerlo partícipe de los múltiples debates que existen en estos momentos y que afectan a la profesión, como el actual déficit de vivienda o la necesidad de proteger el patrimonio.

Sobre esta última cuestión, el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante se mostraba especialmente activo en la entrevista concedida a INFORMACIÓN con motivo de las elecciones.