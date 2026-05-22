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El Gobierno invierte un millón de euros en modernizar el regadío del níspero

El proyecto, presentado por la ministra Diana Morant, permitirá implantar tecnología de precisión

La ministra Diana Morant visitando la cooperativa de Callosa d'En Sarrià.

La ministra Diana Morant visitando la cooperativa de Callosa d'En Sarrià. / INFORMACION

Redacción

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha informado este viernes que el Gobierno ha aprobado una partida de un millón de euros para implantar una tecnología de riego de precisión en los regantes del níspero y aguacate de Callosa d'En Sarrià, una inversión que ha calificado de histórica e "incomparable", según informa la agencia Efe.

En una visita a la Cooperativa Agrícola Ruchey de Callosa d'En Sarrià, la también secretaria general del PSPV-PSOE ha puesto en valor esta inversión de un millón de euros del Gobierno de España para modernizar los sistemas de riego de la comunidad de regantes local, el principal productor del país en nísperos.

Diana Morant durante su visita a la cooperativa.

Diana Morant durante su visita a la cooperativa. / INFORMACION

La actuación permitirá implantar tecnología de precisión para optimizar el uso del agua en cultivos como el níspero y el aguacate, mejorando la sostenibilidad y ayudando a combatir los efectos de la sequía.

Campaña

"El futuro del campo valenciano pasa por la innovación, la modernización y el uso eficiente de un recurso cada vez más escaso como el agua", ha señalado Morant, quien ha añadido que la temporada del níspero está en su fase final y ha habido "una buena campaña con un buen tamaño".

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También ha destacado esta apuesta por la modernización de los regadíos del Ejecutivo central, del que ha comentado que evita "guerras estériles o falsas" que enfrentan a unos territorios con otros

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