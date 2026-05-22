Los hoteleros se adelantan a la ley de desperdicio alimentario y forman a 200 profesionales

La respuesta del sector hotelero de la Comunidad Valenciana y, por extensión, de la provincia de Alicante, ante la nueva ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha sido contundente, con la formación de más de 200 profesionales del ámbito turístico en la materia. Son los que han participado en los cursos impartidos por la patronal Hosbec para conocer cómo aplicar esta normativa en la realidad diaria de los establecimientos. Directores, responsables de Food&Beverages, jefes de cocina y coordinadores de calidad y responsabilidad social son los perfiles profesionales de las personas que responden a los nuevos requerimientos.

Con esta acción, explican desde Hosbec, la Comunidad Valenciana se adelanta y se posiciona como la primera región de España en preparar de forma específica a sus hoteles ante las nuevas obligaciones en materia de desperdicio alimentario.

La formación ha sido impartida directamente por Hosbec, desde el conocimiento técnico de la normativa y de las particularidades del sector hotelero. El objetivo ha sido trasladar la ley a la práctica real de los establecimientos, abordando de forma integral la prevención, la gestión de excedentes, la donación de alimentos y las garantías de trazabilidad y seguridad alimentaria.

La elevada participación registrada, subrayan desde Hosbec, refleja la implicación de los hoteles y alojamientos turísticos y la responsabilidad del sector ante una norma que exige organización, planificación y adaptación operativa. La numerosa asistencia confirma el interés de los establecimientos por anticiparse a las obligaciones legales y aplicar la normativa con criterios claros, prácticos y ajustados a su realidad diaria. Además, evidencia que la prevención del desperdicio alimentario forma parte de la sostenibilidad turística y de una gestión más eficiente y responsable de los recursos.

Pero la labor de Hosbec no termina aquí, dado que también pone a disposición de sus asociados un conjunto de herramientas de apoyo para facilitar la implantación de la normativa en los establecimientos: desde guías prácticas y modelos documentales hasta cartelería informativa y herramientas digitales con IA, como su evaluador de aplicabilidad.

Operativa real

Desde Hosbec consideran que “que la lucha contra el desperdicio alimentario no puede abordarse con soluciones genéricas, sino desde el conocimiento de la operativa real del alojamiento turístico, especialmente en un sector marcado por la variedad de servicios de restauración, la gestión de buffets, la fluctuación de la ocupación y un cliente que demanda una oferta gastronómica amplia, variada y disponible durante todo el servicio”.

Con esta iniciativa, la patronal hotelera destaca que vuelve a situar a la Comunidad Valenciana en una posición de liderazgo sectorial. La elevada respuesta de los hoteles, enfatiza, demuestra que el sector no solo asume sus obligaciones, sino que se anticipa, se forma y actúa con responsabilidad ante uno de los retos clave de la gestión turística actual.