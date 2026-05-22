JSV invierte 76 millones para incorporar este año dos nuevos buques para sus líneas desde Alicante

La naviera JSV vuelve a reafirmar su compromiso con el Puerto de Alicante con una inversión de 76 millones de euros destinada a la incorporación este año de dos nuevos buques para sus líneas marítimas de mercancías. Las embarcaciones, que podrán alimentarse con metanol, permitirán reducir de forma significativa las emisiones, además de estar mejor preparadas para cargar todo tipo de contenedores. El primero de los buques, que estará operativo este verano, será utilizado en la conexión con Canarias, mientras que el segundo, previsto para final de año, cubrirá el trayecto con Turquía.

Según la información facilitada desde la compañía, los dos barcos garantizan una fuerte reducción de emisiones y el cumplimiento no solo de la legislación vigente, sino también de las normativas medioambientales venideras. En este sentido, una de sus principales es que cuentan con un sistema de combustión dual y están preparados para el empleo de metanol, un combustible líquido que disminuye las emisiones de CO₂ hasta un 70 %, al tiempo que elimina prácticamente las de óxidos de azufre, de nitrógeno y material particularizado. Y no solo eso, dado que pueden conectarse eléctricamente al puerto durante las operaciones de carga y descarga, tal y como será obligatorio a partir de 2030.

Estas incorporaciones, con todo, no solo tendrán ventajas desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el operativo. Y es que las embarcaciones, con una capacidad de carga estimada de 1.200 TEUS nominales, cuentan con mayor anchura y altura en todas las posiciones, con la finalidad de optimizar la carga de contenedores de diversos tamaños, teniendo en cuenta la gran variedad operativa de la compañía.

Una de las embarcaciones que se encuentra en su última fase de construción. / INFORMACION

Cada uno de los buques, que en la actualidad están construyéndose en astilleros chinos, requerirá de una inversión de 38 millones de euros. De acuerdo con las previsiones que maneja el grupo, el primero de ellos está previsto que se incorpore este mismo verano, concretamente a la línea exprés entre Alicante y Canarias. En lo que respecta a la segunda embarcación, se espera que esté disponible de cara a final de año, y lo más probable es que sirva para cubrir las conexiones con Turquía.

Como queda dicho, el importante esfuerzo inversor de JSV en estos dos barcos gemelos no hace otra cosa que confirmar su decidida apuesta por Alicante, donde en 2023 puso en marcha su Hub Portuario. Una terminal propia de más de 70.000 metros cuadrados que requirió de una inversión inicial de 12 millones de euros, que ha permitido al grupo integrar sus servicios y contar con un importante nodo de conexiones multimodales, eficientes y sostenibles.

Ferrocarril

De hecho, la compañía también cuenta con conexiones ferroviarias entre el propio Puerto de Alicante, Madrid y su puerto seco en Miranda de Ebro, desde donde las mercancías pueden distribuirse por el norte de España.

Actualmente, JSV es líder en el servicio marítimo con Canarias, tanto en servicio exprés como regular, a lo que hay que sumar que también ha consolidado su visión de negocio con Turquía, con un servicio igual de rápido que el camión y con la misma capacidad pero con menos emisiones.