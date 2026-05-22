Puig se hunde un 14% en bolsa tras cancelar su fusión con Estée Lauder

Las acciones de Puig están cayendo hasta un 14% este viernes después de que la empresa catalana del sector del lujo cancelase el pasado jueves sus negociaciones de fusión con Estée Lauder. A través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía dirigida por José Manuel Albesa informó de que los contactos para negociar una posible fusión con el gigante estadounidense, que habrían creado una compañía capaz de rivalizar con la frances L'Oréal, quedaban sin efecto.

De esta forma, la empresa catalana vive la que es hasta la fecha su peor jornada en el Ibex 35, desde su debut, el pasado 3 de mayo de 2024. Los títulos de la compañía de perfumes y cosméticos han llegado a caer hasta un 14%, alrededor de 2,50 euros por acción, antes de las 10 de la mañana. Sin embargo, en la apertura bursátil, las acciones de Puig gozaban de una especie de calma tensa, arrancando con una ligera caída del 0,23%.

Por contrario, la compañía que había sido su contraparte en las negociaciones, Estée Lauder, provocaba euforia en los inversores al conocerse el abandono de las negociaciones. Los títulos de la compañía estadounidense, que cotiza en Wall Street, llegaban a repuntar hasta un 9%, colocándose en los 78,91 dólares por título.

De esta forma, el mercado ha recibido con entusiasmo el desistimiento de ambas empresas a conformar una sola, lo que habría permitido plantar cara al líder absoluto del sector de los cosméticos, el grupo L'Oréal, que ocupa el puesto de la segunda empresa más grande de Francia por capitalización bursátil, con 223.000 millones de euros, solo por detrás del conglomerado LVMH.

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