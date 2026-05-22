Sprinter deja atrás los números rojos y gana casi 34 millones de euros

La cadena de tiendas de ropa y accesorios deportivos Sprinter dice adiós a los números rojos y cierra su último ejercicio con un resultado neto de casi 34 millones de euros. Una mejora que produce a pesar de la ligera contracción que experimentaron las ventas, fruto del cierre, durante el ejercicio anterior de su filial en los Países Bajos.

De acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la firma con sede en Alicante cerró el ejercicio comprendido entre febrero de 2024 y enero de 2025 con unos ingresos de 650 millones de euros frente a los 662 del año anterior, un 1,8 % menos. Eso sí, en esta cifra hay que tener en cuenta que, de un año para otro, la compañía dejó de ingresar casi 50 millones de euros, tras el cierre de sus tiendas en Países Bajos.

Es decir, que, en realidad, la cadena logró compensar la mayor parte de esta pérdida de negocio en un solo ejercicio, gracias al tirón que experimentaron las ventas en la Península Ibérica y Canarias, donde ahora centra su actividad casi exclusivamente.

Al respecto, cabe recordar que, tras la salida de su accionariado de la familia fundadora -los Segarra- y la portuguesa Sonae, la multinacional británica JD Group que ahora controla la compañía en solitario decidió apostar por operar con su marca propia en el resto de países europeos y mantener Sprinter únicamente en España y Portugal.

El director general de Sprinter, José Pérez-Mila. / Rafa Arjones

La ausencia de los deterioros que supuso el repliegue en Holanda también permitió que la rentabilidad del grupo se recuperara hasta niveles muy próximos a los habituales en la cadena. Así, el resultado neto fue de 33, 8 millones de euros, frente a las pérdidas de 13,4 millones del año 2023/2024. Una cantidad que ya se asemeja bastante a los 37,9 millones que ganó en el ejercicio precedente.

Y eso a pesar de los deterioros que la compañía también anotó en sus balances por las pérdidas que ocasionó la DANA en varias de sus tiendas de la provincia de Valencia, según recoge también el informe de gestión de la compañía.

Expansión

Por lo que respecta a la red de ventas, Sprinter llegó a enero del año pasado con 191 tiendas, una cifra que actualmente ya supera las 220, gracias a los planes de expansión que mantienen sus responsables que, por ejemplo, para este 2026 tienen previsto invertir alrededor de 20 millones de euros para seguir ampliando el número de tiendas en todo el territorio nacional, especialmente en el País Vasco, Madrid y Cataluña.

Pero, sin duda, la cifra más importante son las casi 4.800 personas a las que la compañía ya da trabajo de media a lo largo de todo el año, lo que la convierte en uno de los mayores empleadores de la provincia.

Sprinter forma parte actualmente de Iberian Sports Retail Group (ISRG), la compañía propiedad de la británica JD que agrupa la operativa de las distintas marcas del grupo en la Península Ibérica.

Su director general es José Pérez-Milá, que llegó al grupo en 2011 procedente de PwC. Desde entonces ha ido escalando posiciones, hasta que en septiembre de 2024 se hizo cargo, primero, de la dirección de Sprinter, y más adelante del conjunto de ISRG.

Con aproximadamente un 10 % de cuota de mercado en España, el grupo considera que aún existen muchas oportunidades para seguir creciendo en territorio nacional, donde su principal competencia es Decathlon, aunque los formatos de ambos son bastante diferentes.

En los últimos años, Sprinter está apostando por tiendas más experienciales y por una mayor especialización en los distintos tipos de deportes que existen.