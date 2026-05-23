AEFA: Formación y valores para el futuro de la empresa familiar

La empresa familiar es el cimiento de la solidez económica y la cohesión social en la provincia de Alicante, constituyendo la principal fuente de riqueza y empleo estable en la provincia. La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) trabaja para preservar y transmitir este legado, buscando asegurar la continuidad del liderazgo y divulgar la función social del empresario. Sus programas formativos abarcan todo el espectro educativo, desde secundaria y FP hasta la universidad y las escuelas de negocio, enfocándose en valores clave para el éxito a largo plazo, como el compromiso, el esfuerzo y el diálogo.

Cátedras de la Empresa Familiar: Dos décadas uniendo empresa y universidad

AEFA promueve dos programas académicos con más de dos décadas de trayectoria que fomentan el intercambio de conocimiento: la Cátedra Manuel Peláez Castillo en la Universidad de Alicante (UA, fundada en 2003) y la Cátedra Juan Perán-Pikolinos en la Universidad Miguel Hernández (UMH, fundada en 2004).

La actividad formativa central es el Curso de Gestión de la Empresa Familiar, diseñado para complementar la formación universitaria con materias exclusivas. La última edición consistió en 10 sesiones con visitas a empresas, celebradas del 16 de febrero al 24 de marzo de este año. Francis Carbonell, directora de la Cátedra Juan Perán de la UMH, señaló la importancia que tiene que «el estudiante sea consciente de las empresas que hay en su territorio y lo que éstas aportan», siendo la misión «ampliar la base de conocimientos sobre este modelo de gestión a través de la investigación, la docencia y el análisis de su realidad».

El temario integra contenidos de vanguardia como la inteligencia artificial, la innovación y la sucesión generacional, considerados «esenciales para garantizar la continuidad y el liderazgo en el largo plazo». Además, se abordan aspectos como la responsabilidad social corporativa (RSC), la internacionalización, el liderazgo y el establecimiento de órganos de gobierno eficaces.

Ignacio Mira, codirector de la Cátedra Juan Perán, subrayó que el «valor real de esta formación reside en su capacidad para acercar la realidad empresarial a los estudiantes mediante el análisis de casos reales».

Vicente Sabater, director de la Cátedra Manuel Peláez Castillo de la UA, destaca la transformación en la perspectiva de los alumnos. El objetivo del curso es «transmitir la relevancia crítica de la empresa familiar en la economía local y nacional». Sabater observa que «la visión de los estudiantes se transforma, pues pasan de ver un negocio a corto plazo a pensar en el largo plazo y la continuidad de la empresa, comprendiendo además el impacto que tienen en la comunidad y en los colaboradores».

Programa «La Empresa Familiar en las aulas». / INFORMACIÓN

Excelencia y talento estratégico

AEFA también mantiene una intensa colaboración en programas especializados que buscan la excelencia en la gestión familiar:

Programas Universitarios Avanzados : Colabora con la UA y Fundeun en el Máster en Dirección y Gestión de Empresas (DOEUA) y en el Programa Superior de Consejero Empresarial (PSCE), enfocado en la figura del consejero externo.

: Colabora con la UA y Fundeun en el Máster en Dirección y Gestión de Empresas (DOEUA) y en el Programa Superior de Consejero Empresarial (PSCE), enfocado en la figura del consejero externo. Curso EFAGEM: Apoya este curso de especialización (organizado por Peláez Consulting) para mejorar las relaciones entre la familia y la empresa, y fortalecer las capacidades de gestión.

Apoya este curso de especialización (organizado por Peláez Consulting) para mejorar las relaciones entre la familia y la empresa, y fortalecer las capacidades de gestión. Jornadas de Captación de Talento: Colabora con FUNDESEM, EDEM y otras escuelas de negocios en algunos de sus programas formativos.

Sembrando el emprendimiento: «La Empresa Familiar en las aulas»

El programa «La Empresa Familiar en las aulas», realizado por la casi totalidad de Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar de nuestro país, está dirigido en la provincia de Alicante a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, gracias al apoyo de CaixaBank y de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Su doble finalidad es dar a conocer la relevancia de la empresa familiar y promover vocaciones emprendedoras.

La metodología inmersiva incluye charlas de empresarios familiares en los centros educativos y visitas a sus empresas, permitiendo a los jóvenes conocer in situ los desafíos operativos y los valores que sustentan estas organizaciones. El programa, que celebró su segunda edición en 2026, con la participación de más de un millar de alumnos de distintos centros educativos y una treintena de empresas de todas las comarcas, es valorado muy positivamente por los participantes y la comunidad educativa por relacionar contenidos curriculares con la realidad empresarial. Además en la segunda edición se le ha sumado el concurso «Imagina tu empresa».

Para Olga García, directora territorial de CaixaBank, «este contacto directo de los alumnos con la realidad empresarial, mediante las charlas y visitas, es la mejor manera de orientar a las futuras generaciones sobre las oportunidades que ofrece la empresa y el emprendimiento».

Programa Talento Next Gen: Continuidad intergeneracional

Para asegurar la práctica y transferencia de conocimiento entre distintas generaciones, AEFA participa en el Programa Talento Next Gen. Este programa se dirige a jóvenes de familias empresarias asociadas que cursan estudios superiores, facilitándoles formación y experiencia laboral mediante prácticas en empresas. El programa opera a nivel nacional, con la participación de 11 Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar de diferentes comunidades autónomas, con casi un centenar de empresas familiares que han registrado sus ofertas de prácticas.

La formación como motor de crecimiento

AEFA organiza periódicamente por toda la provincia de Alicante jornadas empresariales con entidades colaboradoras. Los temas centrales responden a las principales preocupaciones de la empresa familiar, incluyendo el liderazgo, la continuidad del negocio, la sucesión empresarial, el entorno geopolítico, la innovación y la productividad.

En síntesis, AEFA ha cimentado con todas estas iniciativas un ecosistema formativo integral que equipa a las familias empresarias y a la próxima generación de líderes con conocimientos y habilidades, creando un puente directo desde la formación al mundo laboral.

Para Maite Antón, presidenta de AEFA, este compromiso con la constante formación es «clave en nuestra asociación», ya que «estamos convencidos de que la formación y la conexión con el tejido empresarial son elementos fundamentales para transformar nuestro futuro y hacer crecer nuestra provincia».