Alicante ya compite con Irlanda por el turismo académico entre los estudiantes de Bachillerato

Alicante ya no es solo un destino al que se viene a pasar las vacaciones de verano. Para una generación creciente de adolescentes europeos, la provincia se ha convertido también en un destino académico y cultural, en el que cursar estudios para sumergirse en el idioma y la vida del país. Lo que antes era un flujo casi exclusivo hacia países anglosajones como Irlanda o Inglaterra, está dando ahora un vuelco hacia destinos del Mediterráneo, con la Costa Blanca como un actor cada vez más destacado.

Al menos así lo aseguran desde Casita in Spain, una de las startups que forma parte da los programas de la aceleradora de empresas de Juan Roig -Lanzadera- que se dedica a gestionar la estancia de estos estudiantes en España. "No sabes el tirón que tiene la Comunidad Valenciana, y en particular, Alicante me lo piden muchísimo", explica la responsable de esta iniciativa, la madrileña Ainhoa Masid.

"Del total de peticiones que recibimos, más del 70% son para Alicante", asegura la emprendedora. Este interés no es fruto del azar, sino de una combinación de factores que han puesto a la Costa Blanca en el mapa educativo internacional.

Sol, conexiones y lengua

¿Qué buscan un joven checo, un italiano o un alemán en Alcoy, Ibi o Santa Pola? La respuesta corta es el clima, pero la realidad es mucho más profunda. "Yo creo que el sol, el hecho de que la Comunidad Valenciana tenga más de 320 días de sol al año, para ellos es lo más atractivo", afirma Masid.

Sin embargo, también hay razones logísticas y lingüísticas determinantes. Alicante cuenta con un aeropuerto excepcionalmente conectado con el resto de Europa, lo que facilita el traslado de los menores. Además, frente a otras zonas de la Comunidad, en la provincia la mayoría de los institutos dan sus clases en castellano, en lugar de valenciano. "Han encontrado un punto en Alicante donde la inmersión lingüística se percibe como más directa para sus objetivos académicos", señala.

Erasmus

Este "tirón" que menciona Masid entre los adolescentes de 16 a 18 años tiene su reflejo y refuerzo en la etapa universitaria. La provincia de Alicante es, desde hace años, una potencia en la recepción de estudiantes Erasmus.

La emprendedora Ainhoa Masid. / INFORMACIÓN

Solo la Universidad de Alicante acoge este curso unos 850 alumnos internacionales a través de este convenio, mientras que la Miguel Hernández de Elche suma otros 350. Este ecosistema universitario genera una imagen de marca de "provincia joven y abierta" que cala en los niveles educativos inferiores. Como indica Masid, "España ahora está en el plano educativo, algo que antes nadie se planteaba".

A diferencia del turismo convencional, estos estudiantes buscan la "España real". El programa de Casita in Spain se aleja de los circuitos de masas o de los guettos de extranjeros que pueblan la costa de la provincia. El objetivo es que vivan con familias locales y asistan a institutos públicos como un alumno más.

Esta startup trabaja, de momento, con chavales llegados de República Checa, Alemania e Italia. Muchos de ellos terminan en localidades más tranquilas, donde la integración es más sencilla que en las grandes urbes. "Nos interesa un montón Alcoy, Ibi... porque también es un win-win para los estudiantes locales", comenta la fundadora, destacando que, en un pueblo pequeño, la llegada de un estudiante de Praga o Cerdeña crea vínculos que a menudo duran para siempre.

Choques culturales

La adaptación no siempre es sencilla, y el principal escollo no es el idioma, sino el reloj. "Se quedan ojipláticos con los horarios de comer... comemos tardísimo y todo se hace tarde aquí", relata Masid, entre risas. Para un estudiante del norte de Europa o de Italia, donde se almuerza a las doce, cenar a las nueve y media de la noche es casi un deporte de riesgo al principio.

Sin embargo, una vez superado el choque inicial, lo que más valoran es precisamente nuestra forma de socializar. Destacan la "vida en la calle" y la alegría de la gente. "Una frase que dicen todos es que los españoles son muy alegres y se ríen mucho", asegura. Las sobremesas y las cenas en familia, que en otros países se ven como un simple trámite, aquí se convierten en el momento favorito de los estudiantes.

En busca de familias

El éxito del programa es tal que ahora el cuello de botella no son los estudiantes, sino las familias de acogida. Con el objetivo de traer más alumnos para septiembre de 2026, la organización ha lanzado un llamamiento a los hogares de toda la provincia. "Lo que queremos nosotros es abrir base de datos de familias en Alicante. Aceptamos todo tipo de familias: con hijos, sin hijos, jubilados", explica la empresaria.

Los requisitos son sencillos pero estrictos: una habitación propia para el estudiante, vivir cerca de un instituto de secundaria y, sobre todo, ganas de compartir nuestra cultura. A cambio, las familias reciben una compensación económica para cubrir los gastos de manutención, aunque el verdadero beneficio, según quienes ya han participado, es el intercambio cultural. "Para mí me interesa tanto el estudiante que viene, pero me interesa mucho el poso que deja en la comunidad local aquí nuestra", concluye Masid.