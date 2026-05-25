AEFA firma un acuerdo con IFA para el uso de sus instalaciones

La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) e IFA-Fira Alacant han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas entidades, reforzar el apoyo al tejido empresarial familiar de la provincia y utilizar las instalaciones feriales. De hecho, el próximo 19 de junio la asociación celebrará allí su asamblea anual. El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta de AEFA, Maite Antón, y el director general de Fira Alacant, Alejandro Morant.

A través de este acuerdo, ambas entidades impulsarán acciones conjuntas de promoción y posicionamiento institucional, colaborarán en la organización de actividades empresariales y fomentarán la utilización de las instalaciones de IFA Fira Alacant como espacio de encuentro para las empresas familiares de la provincia.

El acuerdo contempla, además, condiciones ventajosas para AEFA y sus empresas asociadas en la utilización de espacios gestionados por Fira Alacant, tanto para la celebración de jornadas, encuentros y eventos empresariales como para la participación en certámenes feriales organizados por la institución ferial.

“Para AEFA es muy importante seguir generando alianzas con entidades que comparten nuestra visión de apoyo al tejido empresarial y al desarrollo económico de la provincia, e IFA Fira Alacant es un espacio estratégico para las empresas alicantinas”, ha señalado Maite Antón, presidenta de AEFA.

Por su parte, Alejandro Morant considera que “este tipo de acuerdos sirven para que Fira Alacant cumpla con el objeto principal de su actividad y cometido, que es ser útil y facilitar el encuentro entre los distintos sectores empresariales de nuestra provincia, y sin duda AEFA representa a una gran mayoría y diversificada representación del empresariado alicantino.”

En el marco de esta colaboración, AEFA celebrará el próximo 10 de junio en las instalaciones de IFA Fira Alacant su asamblea anual y el V Encuentro Provincial de la Empresa Familiar, dos de las principales citas anuales de la asociación.

La jornada reunirá a empresarios familiares, representantes institucionales y directivos de la provincia. En el V Encuentro Provincial de la Empresa Familiar se desarrollará un diálogo entre generaciones con Rafael Juan y Carlos Juan, CEO y General Manager de Vicky Foods. Tras ellos, será el turno de Eloy Planelles, presidente de Fluidra.

Convenio con EY

AEFA, por otro lado, ha suscrito también un convenio con y la firma de servicios profesionales EY con el objetivo de reforzar su cooperación en el impulso de iniciativas dirigidas a apoyar la continuidad, la competitividad y el crecimiento de las empresas familiares de la provincia.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de AEFA, Maite Antón, y José Luis Risco Rojas, COO y Talent Partner Leader de EY España. La iniciativa, impulsada por el equipo de EY en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia -coliderado por Fernando Díaz Requena y Francisco Soler-, responde a la voluntad de ambas entidades de seguir desarrollando acciones conjuntas dirigidas a las empresas familiares de la provincia, con el foco puesto en impulsar su crecimiento, profesionalización y adaptación a nuevos retos.

El convenio con la compañía EY. / INFORMACION

El convenio contempla el desarrollo de jornadas y actividades dirigidas a las empresas asociadas a AEFA, centradas en ámbitos como la formación, la profesionalización, la innovación, el crecimiento empresarial y la continuidad generacional.

En el marco de esta alianza, ambas entidades pondrán en marcha la primera jornada de AEFA Growth, una nueva iniciativa impulsada por AEFA y respaldada por EY, diseñada específicamente para empresas familiares de la provincia con ambición de expansión y liderazgo. La jornada se celebrará bajo el título "El Plan Estratégico, palanca clave del crecimiento".

La sesión estará a cargo de David Samu, socio responsable de Estrategia y Operaciones en EY-Parthenon en España, y Joaquín Alfambra, director de dicha área. David Samu cuenta con más de 25 años de experiencia y Joaquín Alfambra con más de 15, ambos especializados en proyectos de transformación y crecimiento de empresas familiares. Durante el workshop se abordarán cuestiones vinculadas a la estrategia empresarial, las palancas de crecimiento, la tecnología aplicada y su adaptación al tejido empresarial familiar valenciano, así como sus particularidades.

La jornada contará, además, con la participación de ITC Packaging como caso práctico empresarial de la provincia. La compañía compartirá su evolución desde sus orígenes como fabricante de pinturas hasta convertirse en un referente nacional e internacional, poniendo de manifiesto que el crecimiento es la mejor palanca para proteger el legado de las empresas familiares.