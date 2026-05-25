La alcoyana Erum amplía un 27 % su participación en la agrovoltaica PowerfulTree

El grupo alcoyano Erum, líder en la fabricación y comercialización de perchas a nivel internacional, ha incrementado un 27 % su participación en PowerfulTree, empresa tecnológica especializada en agrovoltaica inteligente y que tiene proyectos en marcha junto a socios como Iberdrola, Repsol o Nufri . Todo en un contexto en el que esta compañía ha presentado su nueva identidad visual.

El nuevo símbolo de PowerfulTree, un árbol visto desde arriba, con ocho rayos convergentes que representan agricultura, personas, energía, agua, resiliencia climática, resiliencia económica, territorio e innovación, traduce en imagen lo que la empresa construye en el campo: agricultura y energía. Un mismo territorio. Una simbiosis.

"Hay empresas que ponen la tecnología en el centro. Nosotros la ponemos alrededor. Porque en el centro siempre hay un cultivo, una persona, un territorio", señala Ignacio Palmer, CEO de PowerfulTree. "Este nuevo símbolo y esta nueva imagen son el resultado de seis años de trabajo en campo, de datos medidos, de instalaciones. Era el momento de que nuestra imagen dijera con claridad lo que somos."

Las placas solares de Casa Sicilia. / AXEL ALVAREZ

Junto al cambio de imagen, PowerfulTree anuncia la ampliación de la participación de Erum Group en su capital. Un grupo empresarial especializado en inyección de plástico sostenible y economía circular, con vocación de diversificación en sectores que generan valor a largo plazo y contribuyen a dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen. Un compromiso que se refleja en su participación en PowerfulTree.

Juan Manuel Erum, Director de Diversificación Relacionada Especializada y CoCEO de Grupo Erum, explica el sentido de esta decisión. "Invertir en PowerfulTree es apostar por un modelo que deja el mundo mejor a las generaciones que vienen. La transición energética solo tiene sentido si cuida la tierra y a las personas que viven de ella. PowerfulTree lo hace", remarca.

Proyectos activos

La empresa cuenta actualmente con instalaciones agrovoltaicas operativas en Casa Sicilia y el Colegio Gabrielista de Aranda de Duero, con Bodegas Comenge en construcción, y gestiona más de 49 MWp en proyectos activos en convocatorias del IDAE junto a socios como Iberdrola, Repsol y Nufri. Su tecnología UrbiVoltaics extiende la misma lógica al espacio urbano.

"Apostamos por el bienestar vegetal, porque solo cuando aseguramos el bienestar de un ser vivo podemos desbloquear su verdadero potencial", concluye Álvaro Soler, cofundador y responsable tecnológico de PowerfulTree. "Esta nueva imagen es una declaración de que seguimos construyendo. Con más herramientas, con más equipo y con la misma convicción con la que empezamos."