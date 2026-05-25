Bodega Teulada: cuando el vino tiene alma de mujer

En un mundo que tradicionalmente ha sido de hombres, como es el del vino, la mujer ha ido ganando protagonismo de forma paulatina en los últimos años, ejerciendo puestos de responsabilidad e incluso situándose al frente de bodegas de prestigio. Lo que ya no es tan habitual es que una bodega esté integrada exclusivamente por mujeres, encargándose de todas las facetas del negocio. Este es el caso de la Cooperativa Agrícola Sant Vicent Ferrer de Teulada, conocida comercialmente como Bodega Teulada, donde Joselina Vallés, Ana Carrió, María José Tro y Gabri Burgos se ocupan de la dirección, la elaboración de los caldos, la administración y las ventas. Y además con notable éxito, dado que están sabiendo exprimir al máximo las cualidades de la variedad autóctona del moscatel, con vinos y mistelas de calidad que están obteniendo sonados reconocimientos.

Las mujeres que lideran la bodega. / Juani Ruz

La Cooperativa Agrícola Sant Vicent Ferrer de Teulada fue fundada en 1940 como continuadora de las antiguas organizaciones agrarias de finales del siglo XIX y principios del XX. Sus tres primeros socios fueron Juan Ivars, Pedro Buigues y Vicente Mengual, produciendo en un primer momento aceite, vino, pasas y el denominado «raïm de taula». En un primer momento trabajaban en el antiguo edificio de la almazara, hasta la adquisición a finales de los 70 de un almacén a la entrada del pueblo, donde siguen desarrollando su actividad en estos momentos.

Seguimos el legado de Paqui Oller, que accedió a la presidencia en 1999 e impulsó la cooperativa Joselina Vallés — Directora-gerente

La bodega fue mejorando de forma paulatina sus productos, aunque el verdadero punto de inflexión aconteció en 1999, cuando Paqui Oller, hoy fallecida, fue elegida presidenta de la cooperativa en sustitución de Jaume Llobet, incorporándose poco después, como su mano derecha, la que en estos momentos es la directora-gerente de la bodega, Joselina Vallés. Según recuerda, «hubo sus más y sus menos, porque hablamos de un mundo de hombres en el que un tándem de mujeres al frente de una bodega suponía toda una revolución». Pero los resultados, vista la evolución que ha seguido la entidad, avalaron, y con creces, este cambio. «Paqui no quería ser una presidenta florero. Quería dirigir de verdad la bodega, y lo cierto es que se lograron muchos objetivos y mejoras», recuerda Joselina.

Los depósitos en los que se almacenan los caldos elaborados / Juani Ruz

La apuesta inicial de ambas mujeres fue la de acabar con los intermediarios, elaborando y comercializando directamente los productos. «Lo que queríamos era pagar un precio razonable por la uva, siempre con el objetivo de mantener la dignidad del oficio», enfatiza. Y no solo eso, porque de forma paralela, y también con esta misma finalidad, se apostó claramente por reforzar la calidad de los vinos. Y todo ello en base a la variedad más emblemática de la zona, la moscatel, a la que están sabiendo exprimirle todas sus cualidades.

Mi pasión es estar en la bodega, embotellar y elaborar los vinos. Joselina me guía y yo ejecuto Ana Carrió — Encargada de bodega

También cuidando y conservando el entorno en el que se cultiva. Joselina Vallés señala que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura es a la falta de relevo generacional. Por ello, explica, «aparte de las tierras de los socios, también arrendamos otras de agricultores que se han jubilado, para cuidarlas nosotros y que sigan en producción».

Joselina Vallés y Ana Carrió catando uno de los vinos elaborados con moscatel. / Juani Ruz

En todo ese proceso, la bodega ha ido ganando presencia femenina, hasta llegar a un momento, como es el actual, en el que solo hay mujeres al frente del trabajo propio de la bodega. ¿El motivo? La directora explica que «evidentemente, hay grandes profesionales masculinos, pero también encontré mujeres para incorporarlas al proyecto, y aquí estamos, trabajando en medio de un extraordinario ambiente».

Tanto mi abuelo como mi padre han sido socios, así que yo estoy continuando con la tradición familiar María José Tro — Administrativa

En este sentido, la encargada de la bodega y de elaborar los vinos, siguiendo también las indicaciones de la propia Josefina Vallés, es Ana Carrió, que lleva ocho años en el proyecto. Según recuerda, «empecé en la tienda, pero yo soy muy polivalente y ya en la primera vendimia vi que mi pasión era estar en la bodega y elaborar los caldos. Joselina me guía y yo ejecuto», señala. Una labor que complementa con el embotellado de los vinos, así como con la preparación de los pedidos.

Gabri Burgos en la tienda donde se venden las diferentes referencias. / Juani Ruz

María José Tro, por su parte, es la encargada de la administración y está en la cooperativa desde 2024. Aunque su vínculo le viene de mucho más lejos, dado que su padre es socio, al igual que lo fue en su momento su abuelo. Recuerda que «estuve un tiempo trabajando en el Ayuntamiento, aunque después, y gracias también a esa tradición familiar, me vine a la bodega». Y destaca que «estoy muy a gusto. El ambiente es de compañerismo y, a partir de ahí, todo lo demás fluye».

El mundo de los vinos me atrae mucho y aquí me he encontrado con un ambiente de compañerismo Gabri Burgos — Encargada de la tienda

La última en incorporarse al proyecto, hace apenas unas semanas, es Gabri Burgos, que se está ocupando de la tienda que hay en la propia cooperativa. «He comenzado con mucha alegría y entusiasmo, porque a mí el mundo de los vinos es algo que me atrae mucho. Además, comparto con María José que hay un ambiente estupendo», enfatiza.

Mará José Tro está al frente de la administración. / Juani Ruz

Bodega Teulada tiene en el mercado en estos momentos doce referencias. Concretamente, tres blancos, dos tintos, un rosado, dos vermuts, un moscatel fermentado, un moscatel con naranja, otro reserva y la mistela tradicional de Teulada, que tanta fama le da a la zona. Todos ellos con una amplia aceptación por parte de un mercado creciente. La facturación anual se sitúa alrededor de 240.000 euros merced a una producción de unos 100.000 litros, una cantidad que, subraya Josefina Vallés, «es suficiente, insisto, para ofrecerles una rentabilidad adecuada a los 90 socios que tenemos en la actualidad».

Y todo ello, añade la directora, manteniendo el legado de Paqui Oller y con un intenso acento femenino. Algo que, remarca, se nota en el producto. «Las mujeres, quizás, tenemos una mayor delicadeza y sutileza a la hora de trabajar, cuidando hasta los más mínimos detalles. Y en un mundo tan competitivo, nosotras le damos ese toque de diferenciación».