Hosbec y Cajamar sellan una alianza para la modernización del sector hotelero

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) y Grupo Cajamar han suscrito un convenio de colaboración dirigido a ofrecer condiciones preferentes de financiación a los asociados y potenciar el desarrollo del negocio hotelero y turístico. También incluye la constitución de una comisión de seguimiento para el impulso de proyectos estratégicos.

La firma del convenio, celebrada en Benidorm, ha sido rubricada por el presidente de Hosbec, Federico Fuster, y el director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto, quienes han destacado que los beneficios de este acuerdo se extenderán tanto a los actuales miembros de la patronal hotelera como a las empresas que se incorporen en el futuro.

Manuel Nieto ha destacado que este convenio es un paso más en la actividad que desarrolla el Área de Hoteles y Turismo de Grupo Cajamar, apoyando iniciativas y proyectos orientados a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad de hoteles y empresas turísticas. “Además de soluciones financieras -ha añadido-, ponemos a disposición del sector conocimiento, análisis y experiencia para afrontar retos clave como la modernización de instalaciones, la digitalización, la gestión eficiente de la energía y el agua, y la atracción y retención de talento”.

Benidorm es uno de los destinos con mayor concentración hotelera. / David Revenga

Por su parte, Federico Fuster ha señalado que desde Hosbec "nos promueve la colaboración con entidades como Cajamar que son clave para el desarrollo económico, y que saben que el turismo como actividad empresarial tiene un efecto de suma para toda la sociedad, no solo haciendo que nuestros asociados puedan acceder a condiciones preferentes de financiación, si no con un compromiso con la sostenibilidad del sector en todas sus vertientes".

Entre las soluciones financieras diseñadas para el empresariado hotelero, se encuentran líneas especiales para acometer renovaciones de interiores (sistemas de aire acondicionado, mobiliario, domótica, seguridad) y exteriores (acondicionamiento de terrazas, restaurantes, spas o gimnasios). La sostenibilidad también juega un papel protagonista, por lo que se facilitará el acceso a líneas de renting para bienes de equipo, instalación de placas solares y renovación de flotas de vehículos.

Un hotel en proceso de reforma y modernización. / ALEX DOMINGUEZ

Además, este acuerdo, más allá de la oferta de productos financieros, incluye acciones orientadas a contribuir a la modernización del sector. Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, ambas entidades han acordado la creación de una comisión de seguimiento de carácter semestral, que realizará una evaluación continua del desarrollo del acuerdo y promoverá activamente acciones conjuntas que respondan a las demandas específicas de los hoteleros y contribuyan al desarrollo del sector.

Peso sectorial

Esta alianza consolida el peso de ambas entidades en la dinamización de la economía regional y nacional. Hosbec refuerza su posición como la asociación empresarial de referencia en la Comunidad Valenciana, dotando a sus más de 387 asociados, que representan más de 118.000 plazas de alojamiento, de herramientas competitivas de primer nivel.

Por su parte, Grupo Cajamar reafirma su compromiso con la industria turística a través de su Área de Hoteles y Turismo, con presencia en los principales destinos turísticos del país, desde la que impulsa un modelo de crecimiento más competitivo y sostenible mediante acciones conjuntas con el sector, como el acuerdo firmado con Hosbec, así como con la elaboración y difusión de informes y estudios periódicos sobre el mercado hotelero español.