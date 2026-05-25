Ineca ya habla de "corrección" en el mercado de la vivienda aunque Alicante resiste mejor

La caída del 7,9 % que experimentó la compraventa de viviendas en la provincia en el primer trimestre del año ha puesto en alerta al sector inmobiliario, uno de los más importantes de la economía local, sobre todo por la incertidumbre que existe en estos momentos. La gran duda, que nadie parece capaz de resolver, es si se trata de un bache aislado, de un cambio de ciclo que forma parte de la evolución natural de cualquier negocio o si anticipa algo más grave.

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha analizado la situación, con unas conclusiones que hablan de claros y oscuros. Por un lado, el 'think tank' presidido por Alfredo Millá habla ya de "corrección" del mercado tras un ciclo alcista, pero matiza que, dentro de lo malo, la provincia muestra una capacidad de resistencia mayor que la de otros mercados maduros.

Según recuerda el análisis, firmado por el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, entre enero y marzo se contabilizaron 12.785 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia, lo que la sitúa en la tercera posición nacional por volumen absoluto, únicamente superada por Barcelona (19.794 operaciones) y Madrid (19.577 operaciones), y con una notable distancia sobre Valencia (10.273), Málaga (8.837) y Murcia (6.626).

Sin embargo, a pesar de esta buena posición relativa, ese volumen de operaciones representa una caída del 7,9 % sobre las cifras del año anterior, una cifra que sitúa a Alicante entre las once provincias con peor comportamiento en este periodo. "Se trata de una posición que, combinada con su liderazgo en volumen, revela una paradoja característica de los grandes mercados maduros: cuanto más desarrollado y expuesto está un territorio a la inversión especulativa y a la demanda foránea, mayor puede ser su vulnerabilidad ante un ciclo contractivo", asegura el documento.

Otras provincias

En este marco, la caída de Alicante no es un fenómeno aislado: está acompañada por retrocesos de similar o mayor intensidad en otras provincias turísticas y de alto valor como Málaga (−9,3%), Murcia (−10,9%), Almería (−9,3%), Islas Baleares (−7,5%) o Madrid (−8,3%). Este patrón sugiere que las zonas con mayor presión de precios y mayor dependencia de la demanda inversora son las que acusan con más fuerza el ajuste. Así, a juicio de Ineca, "no es una provincia en declive estructural, sino una provincia madura y de gran tamaño que está absorbiendo la corrección de un ciclo alcista previo".

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

En cuanto a los factores que contribuyen a explicar esta evolución, el instituto de estudios destaca dos. Por un lado, el endurecimiento del crédito y el aumento de los tipos de interés, que han penalizado a los compradores de primera vivienda. Y, por otro, la saturación de la demanda extranjera. Así, Ineca recuerda que el mercado alicantino ha dependido históricamente de un elevado porcentaje de compradores internacionales, fundamentalmente del norte y centro de Europa. Una ralentización económica en esos mercados emisores, o el incremento de los precios que dificulta el acceso incluso para ese perfil de comprador, puede haber contribuido a la contracción observada.

Más resistencia

En cualquier caso, el hecho de que el descenso de compraventas es menor que en otras provincias similares, como Málaga o Almería, "sugiere que la demanda alicantina, si bien debilitada, mantiene una resiliencia relativa frente a otros destinos costeros de alta demanda".

El director de estudios de Ineca, Francisco Llopis. / Alex Domínguez

En síntesis, continúa el documento, "el primer trimestre de 2026 dibuja para la provincia de Alicante un escenario de transición. El mercado mantiene una posición de liderazgo estructural en el conjunto nacional, respaldada por un volumen absoluto de transacciones que únicamente superan las dos grandes metrópolis. No obstante, la variación interanual del −7,9% indica que el dinamismo de ejercicios anteriores se ha moderado de forma apreciable, dentro de una tendencia de corrección que afecta de manera preferente a los grandes mercados litorales y turísticos españoles".

Sea como fuere, el análisis conmina a seguir atentos a lo que ocurra en los próximos meses, que "determinará si esta contracción responde a un ajuste coyuntural, posiblemente ligado al efecto base y a las condiciones de financiación, o si se consolida como el inicio de un ciclo correctivo de mayor duración".