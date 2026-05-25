Nuevo golpe para Playmobil Ibérica: la matriz alemana se lleva a Amazon y otros grandes clientes
La facturación de la filial de Onil su hunde a tan solo 15,8 millones, un 44 % menos que el ejercicio anterior
Playmobil sigue recortando la actividad de su filial en Onil. Tras poner fin a la producción en España de sus populares Clicks y ejecutar un ERE en el resto de departamentos a mediados de 2024, ahora la matriz alemana de la firma ha decidido centralizar la gestión de varios grandes clientes -como Amazon- en su país de origen, lo que ha reducido aún más las cifras de Playmobil Ibérica.
De esta forma, la filial española apenas logró facturar 15,8 millones de euros en el ejercicio comprendido de febrero de 2024 a marzo de 2025. Una cifra que supone una caída de nada menos que el 44 % en su facturación en un solo año -únicamente el traslado de la cuenta de Amazon ya supuso la pérdida del 19 % del negocio, según recogen las propias cuentas de la compañía-, pero es que, si se compara con el ejercicio finalizado en marzo de 2017, la pérdida de negocio de esta sociedad ya roza el 80 %.
Aquel ejercicio, la división española de Playmobil llegó a superar los 73 millones de ingresos, tras varios años de crecimiento, lo que contrasta con la evolución que las ventas de esta compañía han seguido después.
En el caso concreto del último ejercicio, la propia compañía justifica la mayor parte de la caída del 44,14 % de sus ingresos en "la centralización de clientes internacionales que son gestionados desde la casa matriz en Alemania". El más grande, al que cita expresamente el informe de gestión de la firma, es Amazon, pero no es el único. De hecho, sin esta decisión de centralizar los pedidos, el descenso solo habría sido del 5 %.
La parte positiva es que parece que los ajustes han dado resultado, ya que el beneficio de la sociedad ha mejorado de 362.437 a 465.890 euros.
Un sector en transformación
En su análisis de la posible evolución del negocio, los responsables de Playmobil Ibérica expresan su preocupación por el encarecimiento de los costes y la repercusión que puede tener en el precio de venta, lo que podría reducir las unidades comercializadas. Además, también llaman la atención sobre el descenso de la natalidad en España, que acumula una caída de casi el 25 % en diez años.
Por si lo anterior fuera poco, desde Playmobil también pronosticaban que mayoristas y minoristas podían seguir arrastrando problemas financieros y que, por ello, redujeran sus compras o, incluso, se produjeran nuevos cierres en el sector. Por último también advierten del aumento de la cuota de juguetes de marca blanca en las cadenas de jugueterías.
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