El Puerto de Alicante pone la directa y supera el millón de toneladas de mercancías tras una subida del 17 %

La Autoridad Portuaria de Alicante ha puesto la directa y ha cerrado el primer cuatrimestre de 2026 con un balance positivo en sus principales indicadores de actividad, consolidando la evolución favorable del tráfico portuario y reforzando el posicionamiento del puerto como enclave logístico y turístico de referencia en el Mediterráneo. Entre enero y abril, el tráfico total de mercancías ha alcanzado las 1.052.902 toneladas, lo que supone un incremento del 16,56 % respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa al puerto alicantino como el segundo, solo por detrás del de Málaga, en el que más ha crecido la actividad. Y todo en un contexto en el que el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, se ha reunido con el de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, para expresarle el apoyo de la Generalitat a los proyectos estratégicos.

Este incremento ha estado impulsado especialmente por el dinamismo de la mercancía general, que aumenta un 40,42 % hasta situarse en 643.826 toneladas. Dentro de este segmento destaca la evolución de la mercancía contenerizada, que registra un crecimiento del 24,2 %, una cifra muy por encima de la ya de por sí positiva media nacional que se sitúa en el 4 % de incremento.

Terminal de mercancías del Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

En el ámbito de los graneles, los líquidos mantienen una evolución positiva, creciendo un 57,3 % hasta alcanzar las 26.802 toneladas, mientras que los graneles sólidos por instalación especial aumentan un 16,62 %, impulsados principalmente por el incremento de actividad industrial y cementera.

Por su parte, el tráfico de graneles sólidos sin instalación especial registra un descenso del 55,27 %, condicionado principalmente por la reducción de determinados tráficos vinculados a escorias y materiales industriales, una evolución que responde a ajustes operativos y a cambios en determinadas cadenas logísticas internacionales.

La mercancía convencional también experimenta una ligera reducción del 9,2 %, aunque continúa manteniendo niveles de actividad estables en productos vinculados al papel, materiales reciclados y piedra natural.

En relación con el tráfico de pasajeros, el Puerto de Alicante continúa reforzando su actividad turística y de conexión marítima. Entre enero y abril han transitado por las instalaciones portuarias 106.503 pasajeros, un 35,55 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La reunión entre Pérez Llorca y Luis Rodríguez. / Jose Navarro

Especialmente relevante es el comportamiento del sector crucerístico, que alcanza los 64.345 cruceristas acumulados, con un crecimiento del 60,52 %, consolidando a Alicante como destino estratégico dentro de las rutas del Mediterráneo occidental. El número de escalas de cruceros también aumenta en el acumulado anual, pasando de 18 a 20 escalas.

El tráfico de vehículos muestra igualmente una evolución muy favorable, con 35.199 unidades movidas hasta abril, un 87,38 % más que en 2025, impulsado tanto por el tráfico ferry como por el régimen de mercancía.

Durante el mes de abril, el Puerto de Alicante ha registrado 313.015 toneladas de mercancías, lo que representa un incremento interanual del 42,43 %. Asimismo, el tráfico de contenedores alcanzó los 20.553 TEUs mensuales, con un crecimiento del 50,75 %.

En cuanto a la tipología de tráficos, las exportaciones presentan uno de los comportamientos más destacados del ejercicio, con un incremento acumulado del 121,98%, mientras que el tráfico de tránsito y transbordo supera las 172.000 toneladas, multiplicando ampliamente los registros del año anterior.

Por el contrario, el tráfico de importación refleja una moderación del 35, 55%, en línea con la reconfiguración de determinados flujos comerciales y logísticos observados durante el inicio del ejercicio.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante ha valorado positivamente estos resultados, subrayando “la capacidad de adaptación y crecimiento del puerto de Alicante en un contexto logístico internacional cada vez más competitivo y cambiante”.

Asimismo, ha destacado “el esfuerzo conjunto de toda la comunidad portuaria, operadores y empresas que desarrollan su actividad en el puerto, permitiendo seguir mejorando la competitividad, diversificación y capacidad operativa del enclave”.

Pérez Llorca

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez. En la reunión, el jefe del Consell ha trasladado el apoyo de la Generalitat a proyectos que refuercen la competitividad de la entidad y la economía alicantina como la ampliación y la modernización, el impulso a nuevas infraestructuras logísticas, así como la transformación medioambiental hacia un modelo más eficiente, competitivo y preparado para los retos medioambientales, entre otros.

Además, se ha valorado el crecimiento del puerto de Alicante en el tráfico de mercancías y el impulso a la oferta del turismo de cruceros.

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Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el jefe del Consell está manteniendo con representantes empresariales y económicos de la Comunitat Valenciana.