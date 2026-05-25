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Cuatro meses después

Las víctimas de Adamuz reclaman medidas urgentes para evitar otro accidente: "Siguen las roturas de carril"

Mario Samper, presidente de AVDA, advierte de las secuelas psicológicas de las víctimas y cuestiona la investigación de la CIAF

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparece ante la Comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en el Senado enMadrid, este lunes. EFE/ Javier Lizón

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparece ante la Comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en el Senado enMadrid, este lunes. EFE/ Javier Lizón / Javier Lizón / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Mario Samper, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), ha reclamado medidas urgentes y mayor mantenimiento en la red ferroviaria del país para evitar otro trágico accidente como el ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. “El tren no es seguro”, confesó Samper, al revelar que las víctimas del accidente sufren secuelas psicológicas como la falta de sueño, comportamientos de aislamiento y pesadillas. “Creo que la marca española ahora mismo en relación con el ferrocarril, no tiene mucho que decir”. 

Presión sobre la cúpula de Adif

En paralelo, Samper también ha pedido la dimisión del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, al considerar que no hace falta esperar a una resolución judicial para asumir responsabilidades por una infraestructura bajo su mando. “El señor presidente de Adif es el único que nos ha pedido perdón, pero también nos dijo que él no iba a dimitir hasta que no hubiera una resolución judicial. Nosotros creemos que no es necesario: es la infraestructura de la que él es máximo responsable”, ha afirmado. “46 personas fallecidas y tienen que ver ustedes el estado psicológico y físico de las personas afectadas”.  

El presidente de la asociación también ha reclamado medidas de mantenimiento urgentes en la red de Alta Velocidad (AVE), entre ellas sistemas capaces de detectar roturas de carril para evitar otro accidente. “Estadísticamente, ya toca otro accidente”, alertó. “Hay múltiples roturas de carril y los presupuestos de mantenimiento no han aumentado proporcionalmente al incremento del número de trenes

Las críticas a la CIAF

En paralelo, Samper también expresó sus dudas sobre la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). “Nosotros no tenemos confianza”, ha señalado, al recordar las críticas formuladas en el pasado por la Agencia Ferroviaria Europea al organismo español. “Lo que queremos conocer es el informe de los investigadores”. 

Samper ha comparecido a petición de Antonio Benítez Ostos, el asesor legal de las víctimas. Además de Samper, el Senado también ha convocado al secretario general del Sindicato de Maquinistas (SEMAF), Diego Martín Fernández, además del ex secretario de Estados de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura García; el expresidente de Adif, Ángel Contreras Marín y la exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. 

Noticias relacionadas

La Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España ha sido presidida por el senador del grupo Popular por Murcia, Francisco Martín Bernabé Pérez y está compuesta por 16 senadores del PP, nueve del PSOE, dos de Esquerra Republicana y uno de EH Bildu, PNV, UPN, Más Madrid y Junts, respectivamente.

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