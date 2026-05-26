La alicantina Esatur gestionará las salas VIP de los principales aeropuertos canarios

Esatur XXI sigue creciendo en el ámbito de los servicios aeroportuarios. La empresa alicantina acaba de ganar el concurso de Aena para la gestión integral de las salas VIP de los cinco principales aeropuertos canarios. Con esta adjudicación, la firma que dirige Jorge Rodríguez, se consolida como uno de los actores principales en este segmento, pues ya administra también estos puntos en Alicante-Elche, Valencia, Vigo y Oviedo, es decir, que asume cuatro de los "Top 10" de España.

El concurso es para un periodo de tres años y, en concreto, incluye a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte- Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur, Fuerteventura y César Manrique- Lanzarote. La oferta presenta comporta un presupuesto de 36,5 millones. El contrato incluye una posible prórroga que, en cualquier caso, implica un máximo de cinco años.

Para poder apreciar la dimensión, hay que tener en cuenta que los aeródromos de Gran Canarias y Tenerife Sur son el sexto y séptimo del país por volumen de pasajeros. En concreto, el año pasado registraron 15,8 y 13,9 millones de pasajeros, respectivamente. Algo más abajo en el ranking, está el resto, pero con números significativos, Se trata de Lanzarote con 8.9 millones, en la de ciudad de La Laguna con 7,1 millones y Fuerteventura con 6,8 millones.

Una reunión del equipo de Esatur que dirige Jorge Rodríguez, en una imagen de archivo. / Rafa Arjones

Qué servicios incluye

El nuevo contrato prevé desde las tareas básicas hasta la realización de la gestión organizativa y administrativa de las salas y prestar el servicio de atención a los usuarios, así como registro de los usuarios. Como es habitual, incluye el servicio de catering y otros opcionales.

Esatur cuenta con experiencia en este segmento y es uno referente en la gestión de servicios turísticos y culturales. En el caso de la ciudad de Alicante, se ocupa de las visitas al Castillo de Santa Bárbara. La fortaleza es el espacio con más visitantes de la localidad y un reclamo turístico preferente para el turismo de cruceros que, año tras año, sale en la primera posición como elección de los pasajeros que hacen escala en el puerto alicantino.

La cartera de la empresa alicantina ha ido especializándose en estos campos, pues con más de 20 años, tiene otras líneas de negocio abiertas como es la formación con una escuela propia asociada con la Universidad Miguel Hernández, de Protocolo. También es un actor en el campo del desarrollo de planes estratégicos de turismo, caso de Torrevieja. En otro ámbito, por ejemplo cabe citar Nature Suites Puig Campana, la firma bajo la que gestiona un complejo turístico-deportivo que nace fruto de la colaboración público-privada impulsada por el Ayuntamiento de Finestrat y del que el grupo Esatur forma parte. Es un espacio de confort diseñado para disfrutar del relax de la naturaleza y practicar deportes en un entorno único de montaña en pleno corazón de la Costa Blanca.