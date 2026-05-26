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El crudo rebota un 2%

Los ataques de EEUU a Irán enfrían las esperanzas de paz en las bolsas y elevan el petróleo

Una ola de ataques de Estados Unidos e Israel sobre embarcaciones iraníes en Ormuz evaporan las expectativas de un acuerdo para rebajar la tensión

Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, este lunes.

Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, este lunes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Los mercados vuelven a desconfiar de la paz. Hace apenas una sesión, los inversores daban por hecho que la Casa Blanca y Teherán avanzaban hacia un acuerdo de 14 puntos destinado a reabrir plenamente el estrecho de Ormuz y rebajar la tensión en Oriente Próximo

Este martes, sin embargo, nuevos ataques de Washington sobre Teherán, en plena negociación diplomática, han evaporado esas expectativas y ha devuelto el petróleo a la senda alcista. Aviones estadounidenses e israelíes atacaron embarcaciones iraníes que transitaban por la estratégica vía marítima apenas unas horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara que las conversaciones seguían en marcha.

El Ejército estadounidense también golpeó a plataformas de lanzamientos de misiles en territorio iraní, según confirmó este martes el Mando Central de Estados Unidos.

El petróleo, de nuevo al alza

La reacción de las materias primas no se hizo esperar. El barril de Brent, referencia en Europa, sube cerca de un 2% este martes y vuelve a acercarse a la cota de los 95 dólares, tras dejarse un 7% este lunes. Al otro lado del Atlántico, con buena parte de los operadores todavía fuera del mercado, el West Texas Intermediate (WTI) se desmarca temporalmente de Europa y llega a ceder más de un 5% en una sesión marcada por la volatilidad. 

La escalada geopolítica ha tenido un reflejo inmediato en la renta variable. Los inversores han vuelto a refugiarse en posiciones defensivas, y abandonan, al menos por ahora, el optimismo que dominó los mercados al inicio de la semana.

Así, las bolsas europeas se preparan para abrir a la baja este martes tras la euforia registrada en la sesión anterior. El Euro Stoxx 50, principal índice paneuropeo, retrocede un 0,30% en la preapertura y vuelve a los números rojos apenas un día después de haber escalado cerca de un 2%. 

Escollos dipolmáticos

El lunes por la mañana, Donald Trump había instado a Arabia Saudí, Qatar, Pakistán y a un puñado de países de mayoría musulmana de la región a sumarse a los Acuerdos de Abraham y normalizar sus relaciones con Israel como parte del acuerdo de paz. "Solicito de manera imperativa que todos los países firmen inmediatamente los Acuerdos de Abraham", escribió Trump en Truth Social.

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"Si Irán firma su acuerdo conmigo, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes", afirmó. Esta condición comenzó a sembrar dudas entre los analistas, quienes dudaban de que se cumplieran estas condiciones, especialmente teniendo en cuenta que la política oficial iraní aboga por un Estado palestino.

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