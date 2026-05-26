Uno de cada cinco pisos ya se vende con rebaja en Alicante

Es una de las estrategias comerciales más antiguas de la historia y da igual se si trata de un abrigo o de un chalet con piscina. Si un producto no se vende, hay que bajar el precio. Y eso es lo que ya empieza a ocurrir en el mercado inmobiliario alicantino, donde el descenso de casi un 8 % de las ventas en el primer trimestre del año empieza a hacer mella en muchos vendedores, que ven prolongarse excesivamente los plazos para encontrar comprador.

Se trata de una tendencia generalizada, aunque se nota especialmente en la ciudad de Alicante, donde ya se ofertan con algún tipo de descuento casi uno de cada cinco pisos a la venta. En concreto, el 19 %, según la información facilitada por el portal Idealista. Son cinco puntos porcentuales más que hace solo un año y también una de las cifras más abultadas de todas las capitales de provincia españolas.

De hecho, sólo en Barcelona y Teruel, con un 21 % de las viviendas ofertadas, y en Madrid, con el 20 %, existe un mayor volumen de stock con descuento, según el citado portal.

Igualmente, en el conjunto de la provincia, los inmuebles con descuento ya representan el 12 % de todos los disponibles en el mercado, dos puntos más que en el arranque de 2025, según las mismas fuentes.

Una de las promociones de viviendas que se están construyendo en el alicantino barrio de Rabasa a través del Plan Vive / Rafa Arjones / Rafa Arjones

"Los datos del número de propietarios que rebajan sus expectativas están alineados con otras métricas como el descenso en el número de compraventas de viviendas y parecen confirmar la tendencia hacia la estabilización de precios en los principales mercados, que se intuye de los informes de precios de idealista", asegura el portavoz de la web inmobiliaria, Francisco Iñareta, que también apunta las diferentes velocidades que existen dentro del mercado, en función del tipo de vendedor.

"La propia composición del mercado hace que este proceso no sea rápido. Los profesionales inmobiliarios palpan la realidad del mercado y conocen el precio al que se cierran las operaciones, por lo que son más ágiles a la hora de ajustarlo. Los particulares, por su parte, ofrecen una mayor resistencia a estos cambios de tendencia, ya que combinan precios emocionales y una mirada ‘en el retrovisor’ que se fija más en el pasado que en el presente", insiste Iñareta.

De más del 10 %

En cuanto al porcentaje de rebaja que se ofrece, en la mayoría de los casos suele ser bastante reducido, pero ya hay un 1 % de las propiedades a la venta donde el descuento supera el 10 %, lo que supone un ahorro de miles de euros para quien esté buscando casa.

En los casos más extremos, pueden encontrarse propiedades con más de un 30 % de descuento. Es el caso de un apartamento que se vende en la zona del Mascarat, en Altea, que ha pasado de 725.000 a 449.000 euros en estos meses. Es decir, un descuento del 38%.

O el de un chalet en Santa Pola, cuyos propietarios han rebajado sus expectativas desde los 1.250.000 euros que pedían inicialmente a 795.000. Todo un chollo, si se tienen en cuenta sus más de 400 metros construidos o los equipamientos, que, además de la imprescindible piscina, incluye incluso una pista de futbito para los amantes de este deporte.

También en Obra Nueva

Pero quizá lo más llamativo es que las rebajas también empiezan a llegar a los pisos de obra nueva, cuyo coste se había disparado a niveles que cada vez menos familias podían permitirse. Así, en una promoción en el barrio de Carolinas Bajas, en Alicante, se anuncia un piso de obra nueva de 83 metros por 249.000 euros, un 23 % menos de su precio de partida.

Vivienda en construcción en la ciudad de Elche, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Y lo mismo ocurre con un ático en Benalúa de 116 metros cuadrados por el que pedían inicialmente 445.000 euros y ahora la promotora ha rebajado sus demandas a 349.700 euros.

"Es innegable que se nota menos alegría. Antes te lo quitaban todo de las manos, y ahora ya hay cosas que, si no están bien ubicadas o no tienen la orientación adecuada, ya no", explica el secretario general de la Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros.

No obstante, el portavoz empresarial matiza que se trata de una cifra reducida de casos y que la tónica sigue siendo que la mayoría de las promociones de obra nueva tengan una importante demanda de compradores, ante la escasez de producto.