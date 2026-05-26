La fiesta del sacrificio duplica la demanda de corderos en Alicante

La fiesta del sacrificio es la celebración más importante del calendario islámico, pero también tiene sus derivadas económicas, sin ir más lejos en la propia provincia. Y es que la demanda de corderos se ha duplicado con motivo de esta festividad, hasta tal punto que el matadero de Orihuela, el único acreditado en la provincia para sacrificar bajo el rito halal, ha matado en estas dos últimas semanas cerca de 24.000 animales que se distribuyen tanto en territorio alicantino como en países como Portugal, Italia, Francia, Grecia, Argelia y Marruecos, cuando lo habitual viene a ser la mitad. El precio de los corderos, más grandes que los que se consumen durante el año, de unos 25 kilos, ronda los 250 euros, lo que supone alrededor de un 25 % más con relación al año pasado.

La fiesta del sacrificio, justo el 27 de mayo, es una celebración ineludible para los musulmanes, que en el caso de España en general, y la provincia en particular, ha ido a más en los últimos tiempos coincidiendo con el aumento de este tipo de población. Una muestra de ello es la demanda de corderos, que se dispara con la llegada de estas fiestas.

Y como muestra, un botón. El matadero de Orihuela cuenta con la certificación oficial para sacrificar bajo el rito halal, es decir, orando y mirando a la Meca en el momento en que se da muerte al animal, y se trata, por tanto, de un buen barómetro para conocer hasta qué punto se producen más sacrificios y ventas.

Un operario del matadero de Orihuela junto a piezas de cordero. / AXEL ALVAREZ

En estas dos últimas semanas, con la cercanía de la celebración, el matadero ha rondado los 12.000 sacrificios de corderos cada una de ellas, cuando lo habitual es que sean la mitad. Del total, alrededor de un 20 % se quedan en la provincia, mientras que el resto viajan hacia los países a los que exporta la empresa, especialmente donde hay más presencia musulmana.

Los animales, por otro lado, son mucho más grandes que los que se consumen de manera habitual, llegando e incluso superando los 25 kilos. De ahí que también sean más caros. El gerente del matadero, Cosme Javaloyes, señala que "es el tipo de cordero que reclaman para la fiesta, y por tanto, debido al mayor peso como también a que la crianza es más larga, resultan más caros". El desembolso en este sentido ronda los 250 euros.

Proceso de desollado de los corderos. / AXEL ALVAREZ

Con todo, y en comparación al año pasado, la subida del precio es de cerca de un 25 %, una subida que también se ha producido en los corderos al uso debido a factores como el aumento de los costes y una demanda que también a lo largo del año ha ido creciendo en los últimos tiempos como consecuencia del crecimiento de la población musulmana.

Carnicerías

En cualquier caso, ese incremento de la actividad que se nota en el matadero no llega a trascender a las carnicerías. Tal y como comentan en el establecimiento de los Hermanos Flores en el Mercado Central de Alicante, "aquí no notamos la fiesta del sacrificio, porque quienes la celebran quieren corderos enteros y sacrificados según sus costumbres".

En lo que respecta a los ganaderos, José Vicente García, de Catral, recuerda que hubo una temporada en la que sí crió corderos para esta fiesta, pero que finalmente ha optado por dejarlo. Según sus palabras, "los corteros con los que trabajamos, para el público en general, son de unos tres meses, pero en el caso del rito musulmán tienen que tener seis meses y unas determinadas características que no son fáciles de lograr. De ahí que al final decidiéramos dejarlo, porque la realidad es que no nos llegaba a compensar".