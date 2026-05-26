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Inversiones en tiempos inciertos

Las fusiones y compras de empresas crecen un 15% en la industria alimentaria, que se convierte en un sector 'refugio'

La compra de Panrico por parte Vicky Foods, la incorporación de La Selva a Vall Companys o la adquisición de Henkel del 100% de Freixenet son algunas de las 40 operaciones cerradas en el primer trimestre de 2026

El director general de Henkell Freixenet, Andreas Brokemper, y el nuevo presidente de honor de la compañía, Pedro Ferrer, en la finca de la Freixeneda.

El director general de Henkell Freixenet, Andreas Brokemper, y el nuevo presidente de honor de la compañía, Pedro Ferrer, en la finca de la Freixeneda. / Miquel Monfort / Freixenet

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La compra de Panrico por parte de la valenciana Vicky Foods, la adquisición cerrada por Serunion de la empresa madrileña Cobos Cátering o la más reciente entrada de la cárnica Vall Companys en el capital de la charcutera gerundense La Selva. Son solo algunas de las operaciones de fusión y adquisición cerradas este 2026 en el sector alimentario español, que ya está empezando a ser considerado como un refugio en tiempos de incertidumbre. La tendencia, según el informe presentado esta semana por la firma Albia IMAP, especializada en este tipo de operaciones, va "en ascenso" tras crecer un 15% en el primer trimestre del año en España respecto al mismo periodo de 2025.

Pero no solo el capital español está interesado en esta industria, asegura Ricardo Dávila, socio de Albia IMAP, también compañías extranjeras están apostando por ella. Así, entre enero y marzo de este año, la francesa Capza ha adquirido la mayoría de la cadena de hamburgueserías Goiko, mientras Freixenet ha pasado a pertenecer al 100% al grupo alemán Henkell y la de Avícola Galocha se ha integrado a la neerlandesa GoodLife Foods.

De momento, solo en los tres primeros meses de 2026 se han completado 40 transacciones en el negocio alimentario, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2024, con el sector cárnico a la cabeza, con nueve operaciones, seguido del hortofrutícola (con cinco), el de comida preparada (con cuatro), el de panadería y bollería (con otras cuatro) y el lácteo (con tres). Así, además de los casos ya mencionados de Panrico, Cobos Cátering y La Selva, este 2026 se ha formalizado la entrada del fondo Indar Kartera de Kutxabank y de otros inversores en la distribuidora Uvesco; el de la cárnica Incarlopsa se hizo con Bricio Embutidos, y el fondo MCH Private Equity junto a Ares, con la catalana Europastry.

Rafael Juan, con sus hijos, en la sede de Vicky Foods en Gandia.

Rafael Juan, con sus hijos, en la sede de Vicky Foods en Gandia. / Perales Iborra

España, bien colocada

"Las perspectivas son buenas para la agroalimentación, que es un sector refugio en el que España tiene un buen posicionamiento dentro de Europa", ha apuntado Dávila, en declaraciones a la agencia Efeagro. En su opinión, el inversor financiero "ve con buenos ojos" esta actividad "cuando hay incertidumbre" como ahora, ya que es una industria que tiene "más estabilidad" que otras. El perfil del comprador que ha participado en esas operaciones de M&A ('mergers and acquisitions' en inglés) es el de un inversor nacional en el 65% de los casos. En el 72% de las ocasiones esos compradores son industriales, bien nacionales o internacionales. Todo ello ha llevado, según sus datos, a que el sector agroalimentario se encuentre inmerso en un "proceso de consolidación y profesionalización".

Con todo, han observado los responsables de Albia IMAP, la mayoría de firmas españolas del sector son de origen familiar y conforman un sector "muy atomizado" y con falta de "relevo generacional". "Algunas, por supuesto, lo están haciendo bien, pero que siguen dependiendo de la familia y eso, a la larga, puede ser un hándicap", ha expuesto el director de la firma, Julio Pindado.

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Desde 2015, IMAP, que opera en 50 países, ha asesorado cerca de 210 transacciones financieras en el sector de alimentación y bebidas en Europa.

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