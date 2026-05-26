Jesús Cubero, el inventor del "PolloPollo", se incorpora a Grupoidex en su nueva etapa "relevante"

La transformación empresarial de Grupoidex como holding empresarial se oficializó hace unos semanas y este martes tocaba darle forma social. La consultora de comunicación ha transformado su estructura con un nuevo modelo que se centra en la constitución de sus especialidades de servicios como empresa. Pero el acto ha tenido su parte de novedades, así, por un lado, se ha presentado al reconocido publicista Jesús Cubero como colaborador (Advisor) para la firma que dirige Miguel Quintanilla.

Por otra parte, y fiel al estilo que caracteriza al grupo, ha estrenado su nuevo cortometraje "Por dentro". El cine es una de los sellos con los que la consultora ha entrado de lleno en el ranking nacional.

El acto, al que han asistido clientes y colaboradores de la empresa en Alicante, lo ha protagonizado Cubero. El autor del famoso "PolloPollo", el tema con el que la cadena KFC logró entrar de lleno en el mercado español en 2017, ha enlazado su visión del papel que debe jugar la publicidad y el marketing con el lema que la empresa alicantina ha elegido para celebrar su aniversario: "Be Relevant".

Miguel Quintanilla, junto a la estantería de reconocimientos recibidos. / AXEL ALVAREZ

Las marcas y sus historias

El publicista ha estado detrás de marcas como Schweppes, KFC, Adecco o fondos de inversión; pero el hecho de compartir valores, como ha indicado el propio Cubero, ha hecho que ahora como consejero externo entre en el grupo para compartir proyectos.

En este sentido, el reconocido profesional ha dejado sus apuntes para que una marca triunfe. Uno de los aspectos destacados ha girado sobre el cambio que se ha producido alrededor del "low cost". Esa desmitificación que ha reconocido ya emplean marcas que van desde Mercadona a numerosas firmas es una de las claves que, en su opinión, ha cambiado el escenario publicitario.

Cubero ha recordado que la "relevancia, distintividad y facilidad" son los tres puntos de anclaje para las firmas. La teoría publicitaria trata de responder a tres cuestiones: "por qué nos compran, cómo nos identifican (menos de 3 segundos) y nos encuentran fácil". Para el experto, saber sobresalir entre tantas marcas es un reto global.

Cubero ha compartido el caso de éxito que supuso la campaña del "PolloPollo" que supuso romper con las normas no escritas hasta ese momento en la publicidad de la comida rápida. Primero "porque dejó de lado el tradicional anuncio en el que una familia o grupo de amigos acudía a uno de estos establecimientos y todo acababa con ese mordisco, donde el producto era el centro".

La propuesta puso en el centro la música, salió de la cocina y dio alas al papel del community que respondía con descaro y socarronería a los clientes". El resultado fue el aumento de las ventas y destacar sobre la competencia. "Para sobresalir, hay dos tipos de marcas: la de paisaje, que presentan la realidad y las que te hacen pensar, provocan un debate y eso te hace distintivo", ha subrayado Cubero.

Ese formato diferente es que casa con la trayectoria de la empresa alicantina, que ahora ha creado cinco sociedades. Relevents, Teriyaki, Acords Films, la productora AM Acords, y The Branding, estarán conectadas e integradas de acuerdo a una estrategia, creatividad, producción e influencia. El objetivo de la esta arquitectura permite acompañar a las marcas desde una mirada más completa, conectando la definición estratégica, el desarrollo creativo y la ejecución de los proyectos para que cada acción mantenga coherencia, consistencia y sentido de marca, han señalado desde el grupo.