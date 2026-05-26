Renault y los sindicatos llegan a un acuerdo salarial que implica la llegada de nuevos modelos a Valladolid y Palencia

La dirección de Renault España y los sindicatos UGT, CCOO y SCP han alcanzado hoy un principio de acuerdo en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales, entre otros, que acerca las adjudicaciones de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas del grupo.

Así lo ha anunciado la compañía de automoción de origen francés a través de un comunicado. "El nuevo acuerdo aseguraría las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado mes de marzo, ya que supondría alcanzar un momento histórico, al permitir por primera vez la producción de vehículos eléctricos de Renault Group en España en sus 75 años de implantación en nuestro país", suscriben.

Según ha destacado la compañía, el logro no solo impulsa la transformación industrial de las factorías españolas, "sino que también consolida el papel clave de estas en la nueva era de la movilidad sostenible, generando valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor".

Reyes Torres, la directora de Recursos Humanos de Renault España, ha valorado la consecución del acuerdo. “Este es un momento histórico para Renault Group en España, tras 75 años de trayectoria industrial y más de 19 millones de vehículos producidos de más de 30 modelos. El grupo reafirma su apuesta por el saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España. Además, con este acuerdo aseguramos el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchas otras que el grupo genera de forma indirecta y reforzamos el papel de nuestras plantas en la transformación hacia la movilidad eléctrica”, ha expresado.

Renault España ha informado, además, de que, atendiendo a las demandas de los sindicatos y a los términos de la propuesta presentada el pasado 7 de mayo, han realizado "mejoras en condiciones salariales, ritmos de trabajo y flexibilidad, entre las que destaca la limitación de número de sábados. Asimismo, se ha acordado abordar un futuro protocolo de temperaturas y otras mejoras en las condiciones de trabajo".

Tal y como ha informado 'Europa Press', el preacuerdo prevé una reformulación de la oferta salarial y lleva a las tablas más salario que supone una subida vinculada al IPC más un punto (IPC + uno por ciento) para el año 2026; al IPC durante 2027 y al IPC más 0,63 por ciento durante 2028.

Sin embargo, desde Renault apuntan que el preacuerdo ha quedado pendiente de ser ratificado en las asambleas de los diversos sindicatos en los próximos días. Esta es una condición sine qua non para establecer una fecha de firma.

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, había convocado a Renault y a los sindicatos a una reunión este martes, 26 de mayo, con la intención de desbloquear la negociación, atascada desde el pasado 7 de mayo, cuando se celebró la última reunión.