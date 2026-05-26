El TRAM de Alicante se convierte en experiencia piloto de los nuevos tranvías de gran capacidad

Del proceso de compra de los nuevos tranvías que Stadler fabrica para la Generalitat Valenciana se ha ido conociendo cada uno de los detalles. La operación de 140 millones renovará 22 de las unidades que circulan en las provincias de Valencia y Alicante. Con la visita del presidente de la Generalitat a las instalaciones de Albuixehc, se ha conocido que el transporte alicantino será el que ejerza el papel de experiencia piloto durante este verano y que seis de los nuevos equipos servirán para absorber el incremento de pasajeros que sufren el área metropolitana.

Aunque habrá que esperar un mínimo de tres meses antes de ver la flota operativa, el Consell ha subrayado la gran capacidad que son capaces de asumir los nuevos modelos. En concreto, el conjunto pone en circulación 87 plazas más que los anteriores modelos, lo que va a permitir ofertar casi 2.000 plazas adicionales entre el TRAM y Metrovalencia. Según han especificado desde la Conselleria, las unidades que llegarán a Alicante pasarán de tener las 198 pasajeros a 285.

También han detallado que el destino serán las líneas relacionadas con los municipios de la comarca en referencia a la Línea 2 que une el centro de la capital con la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig y la 3, que llega hasta El Campello, cubriendo todo el área de la playa. Las conexiones que quedan fuera, por cuestiones de tecnología y operativa ferroviaria, es Benidorm (Línea 1) y Dénia (Línea 9). Otra de las características es que se ha diseñado bajo parámetros más actualizados de accesibilidad, lo que mejorará las condiciones para los usuarios de movilidad reducida.

Íñigo Parra, Juanfran Pérez Llorca y Martínez Mus, durante la visita a la fábrica de Stadler. / INFORMACIÓN

Tecnología de sello local

Junto al presidente Pérez Llorca, han estado el presidente de Stadler Valencia, Iñigo Parra, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus. El jefe del Consell ha recordado que esta operación se enmarca en el plan de inversiones de FGV 2026-2030 dotado con más de 840 millones prevé 185 para la renovación de la flota. La mayor parte de esta inversión, en torno a 140 millones, va dirigido a estos nuevos tranvías de la serie 4.500 que se incorporarán al parque móvil con el objetivo de mejorar la oferta de servicio actual y cubrir las necesidades derivadas de los proyectos de ampliación previstos en las provincias de Alicante y Valencia en los próximos años.

El jefe del Consell ha subrayado que estos tranvías son producción industrial 100 % valenciana que genera valor y, se enmarca en la estrategia de la Generalitat por potenciar la reindustrialización con una planificación ambiciosa que genere nuevas oportunidades. Pérez Llorca, como lo han hecho sus antecesores, ha puesto en valor que la planta de Stadler en Albuixech es un referente industrial que demuestra la capacidad, la tecnología y el talento que hay en nuestro territorio para situarnos a la vanguardia y el liderazgo de la movilidad sostenible.

Interior de uno de los vagones del nuevo equipo. / INFORMACIÓN

Además, ha ligado esta apuesta por lo que supone para la generación de empleo de calidad de la compañía su contribución a que la Comunitat Valenciana atraiga y retenga el conocimiento y que favorezca la formación profesional. En esta línea, Pérez Llorca ha señalado el compromiso de la Generalitat por fomentar la alianza entre industria y formación para formar perfiles cualificados, adaptados a las necesidades reales y con mejores oportunidades de inserción laboral que retenga el talento.

Por último, el presidente ha reafirmado la apuesta del Gobierno valenciano con el tejido empresarial con medidas como incentivos fiscales y a la inversión, simplificación administrativa y el refuerzo de la formación, entre otras.