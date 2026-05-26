El vino de Alicante ve en la IA una aliada para mejorar la producción y las experiencias en enoturismo

¿Qué podría hacer la inteligencia artificial (IA), en un mundo, como es el del vino, en el que las percepciones sensoriales y los sentidos son protagonistas? Pues, según los expertos, también en este sector las nuevas tecnologías pueden jugar un papel destacado. Desde ayudar a mejorar la producción, hasta reforzar y buscar nuevas experiencias en las visitas a las bodegas. Precisamente de eso es de lo que se habló en la jornada "Enoturismo en la era de los asistentes inteligentes: tecnología para los sentidos", un evento en el que participaron, entre otros, el catedrático de Economía y cofundador de Torre Juana IA Hub, Andrés Pedreño; el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster; o el director de la Bodega Masos, Javier Velasco.

El enoturismo es uno de los pocos sectores cuya valor reside precisamente en aquello que la IA no puee producir, como la presencia, el lugar, el tiempo o la conversación con quien hace el vino. Pero la experiencia turística no se agota en el momento de la visita. Tiene un antes, donde se generan expectativas, se busca información y se prepara la vivencia; un durante, con la experiencia personal de primera mano; y un después, donde lo vivido se reposa, se recuerda y se amplía. Y ahí es donde la inteligencia artificial puede jugar un papel más que destacado, según se pudo constatar en la jornada celebrada en la bodega Casa Sicilia de Novelda, y organizada precisamente por la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino de la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universidad de Alicante (UA) y Vectalia.

Pedro Pernías, Alberto Martínez, Alejandro Rabasa, Fede Fuster, Javier Velasco y Andrés Pedreño. / AXEL ALVAREZ

Bajo la moderación de Pedro Pernías, doctor en Tecnologías de la Educación y profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA, Andrés Pedreño subrayó la importancia de ver la IA como una oportunidad para el mundo de la enología, y se refirió tanto a su capacidad para mejorar las experiencias de los visitantes, como también, incluso, la propia producción del vino, estudiando, a nivel de plagas, "quienes son los amigos y enemigos en el ecosistema de los viñedos, e identificando qué nos puede ayudar para obtener un buen vino".

Fede Fuster, por su parte, abundó en lo que está cambiando la IA el sector turístico, hasta el punto, ha subrayado, que "se ha pasado del catálogo físico a planificar las vacaciones con esta tecnología". Y también destacó el papel que puede jugar a la hora de aportar experiencias nuevas a los turistas, entre otras cuestiones, potenciando las visitas a bodegas.

Un momento del acto celebrado en Casa Sicilia. / AXEL ALVAREZ

Javier Velasco se refirió precisamente al factor sensorial y personal que supone la visita a una bodega, pidiendo que la IA contribuya a mejorar el sector, pero "sin que llegue a desvirtuar la autenticidad, el elemento sorpresa y la experiencia".

En este sentido, Alejandro Rabasa, profesor titular de la UMH en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos y director del grupo de investigación KE+DA, subrayó la importancia de analizar y medir los niveles de satisfacción de los enoturistas, para en base a eso aplicar mejoras como "elegir el calendario mejor para las visitas o incluso las horas del día".

Por último, Alberto Martínez Soto, fundador y encargado de visitas de enoturismo de Ali-Oli Tours, señaló que los clientes cada vez buscan experiencias más auténticas, grupos pequeños y escapadas familiares, y que en eso la IA puede ser de suma utilidad.

Componente humano

La jornada, que fue inaugurada por el director de comunicación del Grupo Vectalia, Ezequiel Moltó, contó también con la intervención del presidente del Consejo Regulador Vinos de Alicante, José Juan Reus, quien destacó la creciente importancia del enoturismo en el sector vitivinícola, y del rector de la UMH, Juan José Ruiz, que versó sobre la creciente importancia de la IA en casi todos los ámbitos de la vida. Igualmente, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, remarcó el potencial de la IA para reforzar la experiencia enoturística, sin que eso suponga sustituir el componente humano. Entre los asistentes también se encontraba el presidente de Vectalia, Antonio Arias.

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Durante la jornada, los alumnos de la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de empresa y al producto de la IA realizaron una presentación de sus trabajos.