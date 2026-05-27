El alicantino Nacho Amirola asume la presidencia de la Asociación Española de Análisis de Valor

La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) ha anunciado el nombramiento de Nacho Amirola Gómez como su nuevo presidente. El empresario alicantino, que es actualmente, consejero delegado de la tasadora Euroval, aporta su experiencia en el campo del sector de la valoración inmobiliaria como en el análisis de datos tras su paso por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), donde ha ostentado la máxima representación durante el periodo 2022-26.

Desde la organización, han destacado el perfil profesional del alicantino en el sector lo que entienden reforzará la línea de continuidad institucional y el rigor técnico de la asociación. Amirola forma parte de la Junta Directiva desde hace cinco años. En el sector de la valoración, destaca su trayectoria en Euroval, séptima firma de tasación en España por volumen. En dicha compañía, antes de asumir su actual responsabilidad como consejero delegado en 2021, desempeñó el cargo de vicepresidente de su Consejo de Administración, órgano al que se incorporó en 2015 tras varios años de vinculación estratégica con la firma.

"Es un honor asumir la presidencia de la AEV, un reto que afronto con el compromiso de seguir defendiendo los intereses del sector de forma exigente, objetiva e independiente", afirma Ignacio Amirola Gómez. Este relevo al frente de la asociación asegura una transición fluida, manteniendo firmes los principios de solidez y rigor característicos de la entidad. Asimismo, la AEV ha hecho expreso su sincero agradecimiento al presidente saliente, Miguel Ángel Castillo Cid, por su dedicación y la labor desempeñada al frente de la institución durante su mandato.

Nacho Amirola, durante una entrevista a su salida de la presidencia de Ineca. / PILAR CORTES

Trayectoria

En el ámbito institucional, también se ha destacado su papel como tesorero de la Fundación Empresa-Universidad (Fundeun). Con anterioridad a su plena focalización en el sector de las tasaciones, desarrolló parte de su carrera en consultoría y dirección de proyectos, habiendo sido socio de Aquami Consultores y ocupado puestos directivos y de gestión de proyectos internacionales en entidades financieras como Banco Sabadell, Deutsche Bank, La Caixa y Barclays en ciudades como Barcelona, Londres, París y Miami. Asimismo, posee experiencia docente en diversas escuelas de negocios y fue presidente de la asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante (Jovempa).

La AEV es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 2012. En la actualidad, integra a 21 sociedades de tasación que efectúan alrededor del 86 % de las valoraciones realizadas en España. También es miembro de The International Valuation Standards Council (IVSC), la Federación Hipotecaria Europea (cuyas siglas en inglés corresponden a EMF (European Mortgage Federation), la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (FINRESP) y Asociación Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, la Construcción y la Arquitectura (MWCC).