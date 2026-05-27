Estos son los beneficios fiscales que se pueden obtener por apoyar el programa Alicante Puerto de Salida

La declaración del Consejo de Ministros de que el programa «Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela» pase a formar parte de los "acontecimiento de excepcional interés público" ya tiene su reflejo en el Boletín Oficial del Estado. El diario recoge, además de la relación, las condiciones a las que se podrán acoger las empresas que apoyen el evento previo a la salida de The Ocean Race.

La medida llega después de que, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Alicante, reclamaran esta decisión que, sin duda, es un aliciente para las firmas que quieran colaborar en el apoyo a un evento que sitúa a la ciudad alicantina en el escenario de la competición internacional de vela en enero de 2027. El Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público atribuye las máximas desgravaciones posibles que fija la normativa española en materia de mecenazgo.

Las reducciones van desde el Impuesto de Sociedades como el de Actividades Económicas y tiene un apartado especial para el personal que se desplaza previamente. En concreto, la ley marca que el consorcio, donde están los organizadores y las administraciones, será el encargado de validar estas aportaciones que se hagan en el programa y las certificaciones que, posteriormente se presentan en Hacienda.

Incluye las "líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de su desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente en planes y programas de actividades específicas". Así como los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones. Cabe destacar que la norma indica que "las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán una bonificación del 95 % en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con el desarrollo de dicho programa".

Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, durante las jornadas previas que se celebran en Alicante. / INFORMACIÓN

Porcentajes

En primer lugar, las empresas y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que "realicen actividades económicas en régimen de estimación directa" y los no Residentes que operen en España mediante establecimiento permanente "podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 % de los gastos que se hagan en los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio en materia de "propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción".

No obstante, el importe de esta deducción no puede exceder del 90 % de las donaciones efectuadas al consorcio y otras entidades relacionadas. "De aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en esta Ley". Las sociedades deberán tener en cuenta que "cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la base de la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso contrario, la base de la deducción será el 25 % de dicho gasto".

En cuanto a su afección al IRPF, tendrán derecho a las deducciones de un 40 % de manera generalizada por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del consorcio, si bien hay matizaciones respecto a los periodos y cantidades menores como los 250 euros. Además, de que "la base de esta deducción no podrá exceder del 15 % de la base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas" un año desde la fecha del donativo, donación o aportación

Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tendrán una bonificación del 95 % de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente a la realización de inversiones con derecho a deducción que se acogen a estas circunstancais.

Por último, la declaración beneficia a las empresa que estén sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas, que "tendrán una bonificación del 95 % en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y programas de actividades elaborados por el consorcio".