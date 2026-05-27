Bonny dice adiós al tomate redondo

Decir tomate y Mutxamel es sinónimo de Bonny, la compañía que históricamente ha sido uno de los mayores productores de esta fruta en todo el país. Sin embargo, los tomates que actualmente salen de los invernaderos de la compañía ya tienen poco o nada que ver con los que dieron pie a la creación de la empresa hace ya 70 años y menos que lo serán en un futuro muy próximo.

La compañía ha decidido abandonar definitivamente el cultivo del tomate redondo, el de mayores dimensiones, para centrarse exclusivamente en las variedades de menor tamaño, es decir, los cherry y los de cocktail. De esta forma, la firma presidida por Jorge Brotons consolida el giro estratégico que ha puesto en marcha en los últimos años con un doble objetivo: adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores; y plantar cara a las producciones llegadas de terceros países, donde los costes de cultivo son mucho menores.

En este sentido, la tendencia a reducir el tiempo de elaboración y a la compra de bolsas de ensalada ha propiciado que cada vez más compradores se inclinen por estas variedades, que no necesitan ningún tipo de manipulación, ni siquiera trocearlas, como ocurre con los tomates tradicionales.

Se trata, por tanto, de variedades con mayor valor añadido y también más complejas de cultivar -sobre todo, si se quiere que tengan el sabor y la frescura que demandan los mercados europeos-, por lo que la competencia de los productores extracomunitarios es menor, según explican desde la compañía.

Uno de los invernaderos de Bonny. / INFORMACIÓN

La decisión no ha sido sencilla y, por ejemplo, ha supuesto que en el último año los balances del grupo se hayan resentido ante los cambios necesarios en su estructura productiva para acometerla. Así, Bonny finalizó su ejercicio 2024/2025 -la firma cierra cuentas a 30 de junio- con una cifra de negocio de 94, 8 millones de euros, un 1,6 % menos, y una reducción del beneficio consolidado desde los 1,9 millones unos 396.000 euros. Aún así, los responsables de la firma se muestran convencidos del acierto de su decisión.

"La reasignación de recursos derivada de esta medida permitirá reforzar la estructura operativa, mejorar la eficiencia y focalizar la actividad en líneas estratégicamente prioritarias que presentan un mayor potencial de creación de valor a medio y largo plazo", señala el informe de gestión que acompaña a las cuentas depositadas por la firma en el Registro Mercantil.

Diversificación

Junto con la apuesta por los tomates cherry y cocktail, Bonny también sigue con la diversificación de productos, por un lado, con nuevas elaboraciones de cuarta gama y, por otra, con el cultivo de otros productos. En concreto, la uva de mesa sin pepitas, que se ha convertido en su segunda gran apuesta en el mercado.

La firma se encuentra altamente internacionalizada y destina a los mercados internacionales más de la mitad de su producción. Así, de los 84,6 millones que ingresa con la venta de frutas, sólo 36,6 millones son en el mercado nacional.

Otros 15,5 millones proceden de los envíos al Reino Unido, donde cuenta con importantes clientes; y algo más de siete millones de la comercialización de sus productos en Alemania; mientras que los restantes 25 millones los consigue en el resto de países de la Unión Europea.

La sede de Bonnysa en Mutxamel, en imagen de archivo. / Rafa Arjones

Además, Bonny logra 6,3 millones de euros con la venta de energía de sus plantas de cogeneración y otros 4,3 millones por la prestación de servicios.

Cancelación de deuda

La compañía canceló en 2025 toda la deuda del Contrato Marco de Refinanciación que firmó en 2015 y que le permitió acometer los cambios necesarios en su producción, tras su decisión de "desengancharse" de Mercadona.

Además, realizó una operación de venta y posterior alquiler de diversa maquinaria y equipo que le aportó otros 5,1 millones de liquidez; además de la venta del almacén de Maset, que le aportó otros 6,5 millones de euros.

A lo largo del ejercicio, la compañía ocupó a una media de 1.859 personas, que prestan servicio en sus tres líneas de actividad, la producción hortofrutícola, la intermediación en la compraventa de productos agrario y la elaboración de productos de cuarta gama.