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Carlos Sánchez y su junta asumen las riendas del Colegio de Arquitectos de Alicante

El noveldense anima a sus vocales a visibilizar todos los territorios de la provincia

Los miembros de la nueva junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

Los miembros de la nueva junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. / INFORMACIÓN

David Navarro

David Navarro

La nueva junta de gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) ya ha tomado posesión de sus cargos, en un acto en el que el nuevo presidente, el noveldense Carlos Sánchez, ha instado a los vocales a trabajar para lograr que el organismo tenga verdadera dimensión provincial.

"Ahora se abre una nueva etapa en la que os corresponde impulsar los territorios y crear una agenda que les dé visibilidad", ha conminado a sus vocales. Al mismo tiempo, animó a los suyos a "ponerse a trabajar con rigor y profesionalidad". Y concluyó dando las gracias a todos los colegiados. "A los que confiaron y a los que no. A los que confiaron esperamos devolverles la confianza con creces y a los que no, intentaremos convencerles de que estamos aquí para hacerlo bien", ha señalado durante su intervención.

La junta de gobierno, además del presidente, la conforman Fernando Valderrama, como secretario; María José Ortega, como tesorera; y Maribel Requena, como vocal de Cultura.

Asimismo, forman parte de ella como vocal de Alicante, Miguel Peiró; vocal de Elche, José Amorós; vocal de Alcoy, Dolores Moltó; vocal de Marina Alta, Josefa del Valle Cabrera; vocal Marina Baixa, Julien Luengo; vocal de Vega Baja, Andrés Morales; vocal de Elda- Villena-Novelda, Juan José Pastor.

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Antes de dar paso a la toma de posesión, el anterior presidente del Colegio de Arquitectos, Emilio Vicedo, hizo balance de sus años de presidencia.

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