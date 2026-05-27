Movilidad
Movex se presenta como el encuentro de referencia para el vehículo eléctrico en la provincia de Alicante
La asociación de usuarios del sector organiza unas jornadas prácticas para los usuarios en un ambiente lúdico en Dolores durante el fin de semana del 13 y 14 de junio
¿Qué hay de real en los números de un coche eléctrico? ¿Cuáles son las mejores prácticas? La irrupción de los vehículos de este segmento en el parque móvil tiene que competir en precio, pero también con numerosa desinformación que les llega a sus usuarios. Para acercar las buenas prácticas y, sobre todo, explicar cómo funcionan estas motirizaciones, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos ha organizado Movex en el recinto ferial de Dolores.
Se trata de una jornada que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de junio en la localidad de la Vega Baja y que es una combinación entre charlas informativas y propuestas lúdicas. El arranque tendrá lugar a las 10 horas y una hora más tarde tendrá lugar la primera conferencia bajo el título "Enchufados: historias reales con el eléctrico".
Por la tarde, se celebrarán presentación de concesionarios, "Test drivers" y una segunda charla sobre "Los números que nadie te cuenta". El domingo tendrá lugar la tercera ponencia titulada "Lo que falla en un coche eléctrico y lo que no".
A lo largo del encuentro, los organizadores han previsto juegos infantiles, animación y un cierre que será el último día a las 13 horas con un "Desfile silencioso" por las calles del municipio. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Dolores.
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